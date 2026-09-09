『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

皆さんは、スマホで動画を観るときどのようにしていますか？ 私は背面にスタンドを付けて、スマホを立てて観ています。でも、たまに思うんです。「もう少し音の質上げられたら最高なのにな」って。ただ、別途スピーカーを用意するってなると、持ち運びが面倒なんですよね。

そこで、スピーカーがスマホスタンドとして使えるとしたら？ コンパクトで磁石で装着できるところにピタッとくっつけて使えるとしたら？ ちょっと使ってもいいかなって思いません？

そこで試してみてほしいのが、シンシアの「MaGdget Speaker」です。

名前のとおりMagSafe対応のマグネットを搭載したBluetoothスピーカーで、対応スマホの背面にピタッと取り付けられるのが最大の特徴。そして個人的に「これ、便利じゃん」と思ったのが、MaGdget Speaker自身を充電しながら、iPhoneをMagSafe充電できるところです。

「スマホの音をもうちょっと良くしたい。でも、大きなBluetoothスピーカーを持ち歩くほどではない」。そんな人に、MaGdget Speakerはかなりちょうどいい。実際に使ってみると、単に音を大きくするためのスピーカーではなく、スマホの使い勝手そのものをちょっと変えてくれる製品だと感じました。