ワコム「MovinkPad」最大4万8400円値上げ　9月25日から

ワコムは9月9日、同社のクリエイター向けAndroidタブレット「Wacom MovinkPad」シリーズの価格改定を公表した。2026年9月25日より、ワコムストアでの参考価格を最大4万8400円値上げする。
対象機種は「Wacom MovinkPad 11」および「Wacom MovinkPad Pro 14」。新価格は改定前と比較して、MovinkPad 11が1万8700円増、MovinkPad Pro 14が4万8400円増となる計算だ。
●改定前後の価格比較
Wacom MovinkPad 11
・改定前：6万9080円
・改定後：8万7780円
・価格差：1万8700円アップ
Wacom MovinkPad Pro 14
・改定前：14万4980円
・改定後：19万3380円
・価格差：4万8400円アップ
同社は改定理由について、メモリーやストレージといった主要部材の価格高騰にくわえて、輸送費の高止まりや為替レートの変動が続き、現行価格での提供が困難になったと説明している。
ひとこと：対象製品はいずれも2025年夏から秋に新製品として登場。発売からおよそ1年で大幅な値上げとなった。値上げの公表から実施まで2週間程度しかないので、購入を検討中の人は判断を急いだ方がよさそうだ。
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