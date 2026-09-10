ワコム「MovinkPad」最大4万8400円値上げ　9月25日から

ワコムは9月9日、同社のクリエイター向けAndroidタブレット「Wacom MovinkPad」シリーズの価格改定を公表した。2026年9月25日より、ワコムストアでの参考価格を最大4万8400円値上げする。

対象機種は「Wacom MovinkPad 11」および「Wacom MovinkPad Pro 14」。新価格は改定前と比較して、MovinkPad 11が1万8700円増、MovinkPad Pro 14が4万8400円増となる計算だ。

●改定前後の価格比較 Wacom MovinkPad 11 ・改定前：6万9080円

・改定後：8万7780円

・価格差：1万8700円アップ Wacom MovinkPad Pro 14 ・改定前：14万4980円

・改定後：19万3380円

・価格差：4万8400円アップ

同社は改定理由について、メモリーやストレージといった主要部材の価格高騰にくわえて、輸送費の高止まりや為替レートの変動が続き、現行価格での提供が困難になったと説明している。