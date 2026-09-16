『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

クーラーをつける寝ると、少し寒く感じる。でも、クーラーを消して寝ると、まだまだ暑い！

これ、9月特有の悩みですよね。室温の調整が難しい。

体質によっても体感温度が違ったりして、家族で寝室を共にしている場合は、時に、室温の調整問題が家族間の争いの種にもなり得る。

A「クーラー消すと、まだ暑いなあ？ クーラー入れようか」

B「……ちょっと、寒くない？ 25度!? 真夏じゃないんだから、冷やしすぎよ！」

A「そう？ じゃあ27度くらいにして……。いや、これじゃぬるくて気持ち悪いわ」

B「はあ？ これでぬるいって、大丈夫？」

A「いやいや、現にぬるいでしょう！」

B「だから、これをぬるいって感じるのはおかしいんじゃない？ って言ってるの」

C「いい加減にしてよ！ どっちでもいいよ!?」

……といった感じで、ね。

この問題、なんとか解決する方法はないものでしょうか。そう考えながらぼんやりと暑さ対策グッズを眺めていて、見つけましたよ。「ベッドを水冷化」するアイテム。IT専門誌っぽいでしょ？

これさえあれば、クーラーを付けていなくても、1人だけヒンヤリ快適な夜を過ごすことができちゃうんです。

突拍子もない、おもしろネタアイテムの話じゃないですよ。本当に使えるんです。

それがサンコーの「ひんやり水流快眠マット」です。一般的な冷感マットなら「素材を工夫して触ったときに冷たく感じさせる」というアプローチになりますが、この製品は、水を循環させる仕組みが組み込まれた寝具なんです。

体温で温まった水を水冷機へ戻し、ファンで冷やして再びマットへ送り込む。この循環によって、冷感を維持しやすくしています。まさに「人間用の水冷システム」と呼びたくなる発想です。発想というか、実際にそうなんですけどね。

とくに面白いのは、寝具なのにガジェット感がしっかりあるデザインですよね。水を入れて、ホースをつないで、USBで電源を取る。リモコンで操作して、タイマーをセットする。

まるでPCパーツのようでしょう。PCパーツに慣れている人なら「ベッドに水冷を導入した」という感覚で楽しめる……はず。