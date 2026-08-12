『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

自宅の玄関前で、自分は何もしていないのにカチャッと家の鍵が開くの、めちゃめちゃ快感です。

先日、ついに我が家にもスマートロックを導入しました。SwitchBotの「SwitchBot ドアロックUltra 顔認証Proセット」です。

毎日当たり前のように行なっている「鍵を出して玄関のドアを開ける」という行為ですが、それをしないで済むだけで結構なストレスがなくなります。

玄関前で背中に背負ったリュックを下ろし、奥底に入り込んでしまった鍵をゴソゴソと探し回る必要がない。両手に買い物袋を提げていたって、どうにかして鍵を取り出そうと苦戦したりしなくていい。そんな日常が、こんなに簡単に手に入るとは。なんでもっと早く使わなかったのかと後悔したくらいです。

これまでもスマートフォンや指紋で解錠できるスマートロックはありましたが、この製品の良いところは、なんといっても精度の高い3D顔認証を搭載している点です。鍵を取り出すどころか、指をセンサーに当てる必要すらなし。ただドアの前に立つだけで、カメラが瞬時に顔を立体的に読み取って自動で鍵を開けてくれるのです。映画に出てくる研究室なんかで使われているアレが、自宅に設置できるんです。

加えて、顔認証だけでなく、指紋認証、暗証番号、NFCカード、さらにはApple Watchやスマートフォンアプリからの操作など、自分や家族のライフスタイルに合わせて多様な解錠方法が選べます。鍵を持たずに出かけられる身軽さと、玄関に近づくだけで鍵が開くSFのような体験は、毎日帰宅することさえ楽しみに変えてくれました。

ここからは、スマートロックがある生活の具体的な推しポイントを紹介していきます。