万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第146回
BOSE「QuietComfort Headphones 第2世代」
やっぱBOSEの定番ヘッドホン、強いわ。“動的ノイキャン”と“立体音響”に対応した「QuietComfort Headphones 第2世代」
2026年09月14日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
毎日使うヘッドホン、どれにしようか迷っていませんか？「音質も妥協したくないし、ノイキャンも欲しい」そんなワガママを叶えてくれるのは、やっぱりBoseです。
今回ご紹介するのは、そのBoseの定番シリーズの最新作「QuietComfort Headphones 第2世代」。
このシリーズは、上位モデルの「Ultra」の出来が圧倒的に素晴らしいのですが、お値段的にちょっと……と足踏みしていた方は多いと思います。そんな方に福音となるのが、価格的にUltraより手頃なスタンダードモデルに、評判の良いBoseならではの強力なANC（アクティブノイズキャンセリング）を搭載した本機です。
個人的に、一番欲しかった最高クラスのANCをこのスタンダードモデルに搭載してくれた意味はかなり大きいです。しかも、最長24時間の連続再生が可能で、日常使いにおいても確かな安心感があります。
「QuietComfort Headphones 第2世代」は、デザイン面でも、前作と比べ、モダンでスタイリッシュなデザインに一新。ピル型（楕円形）のイヤーカップや滑らかなスライド式ヘッドバンドを採用し、装着感も向上。上位機譲りのイマーシブオーディオ（空間オーディオ）や、新しいシネマモードを追加し、音楽だけでなく動画コンテンツも極上のサウンドで楽しめる、隙のない一台に仕上がっている印象です。
【目次】これが私的My推しガジェット
私が「QuietComfort Headphones 第2世代」を推す理由
1）Boseといえば、やっぱりノイズキャンセリング機能
2）セリフを中央に聞き取りやすくする設計のイマーシブオーディオ
3）USB-C有線ロスレス再生、ActiveSense外音取り込み、最長24時間再生に対応
🎬【3分で要約】BOSE「QuietComfort Headphones 第2世代」動画解説
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