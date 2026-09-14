『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

毎日使うヘッドホン、どれにしようか迷っていませんか？「音質も妥協したくないし、ノイキャンも欲しい」そんなワガママを叶えてくれるのは、やっぱりBoseです。

今回ご紹介するのは、そのBoseの定番シリーズの最新作「QuietComfort Headphones 第2世代」。

このシリーズは、上位モデルの「Ultra」の出来が圧倒的に素晴らしいのですが、お値段的にちょっと……と足踏みしていた方は多いと思います。そんな方に福音となるのが、価格的にUltraより手頃なスタンダードモデルに、評判の良いBoseならではの強力なANC（アクティブノイズキャンセリング）を搭載した本機です。

個人的に、一番欲しかった最高クラスのANCをこのスタンダードモデルに搭載してくれた意味はかなり大きいです。しかも、最長24時間の連続再生が可能で、日常使いにおいても確かな安心感があります。

「QuietComfort Headphones 第2世代」は、デザイン面でも、前作と比べ、モダンでスタイリッシュなデザインに一新。ピル型（楕円形）のイヤーカップや滑らかなスライド式ヘッドバンドを採用し、装着感も向上。上位機譲りのイマーシブオーディオ（空間オーディオ）や、新しいシネマモードを追加し、音楽だけでなく動画コンテンツも極上のサウンドで楽しめる、隙のない一台に仕上がっている印象です。