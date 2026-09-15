『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

最近、ゲリラ豪雨による停電などを多く目にするようになってきましたよね。いよいよアレを手に入れるべきときが来ましたよ。

もし今、この瞬間に停電が起きたら……。真っ暗な部屋で鮮度を失っていく冷蔵庫の中身。使えなくなる電子レンジや電気ポット。そしてバッテリーを節約しなきゃ！と思いながらも見ずにはいられない生命線のスマホ。想像するだけでゾッとしますよね。

そんな「もしも」の恐怖から我が家を救うため、ついに意を決して手に入れたのが、DJIの「Power 2000」です。

2000Wh級という超大容量は、まさに家中に電気を巡らせる“持ち運べる分電盤”。ただの予備電源ではなく、日常の撮影現場から災害時の生活家電まで丸ごと支えてくれる安心感がここにあります！

「DJI Power 2000（DYM2000L）」は、あのドローンメーカーとして有名なDJIが手掛けるポータブル電源です。2048Whの超大容量と最大2700Wの超高出力を誇り、家庭内のほぼすべての家電を同時に動かせるモンスター級の性能を備えています。

高い安全性と静音性を両立したリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、アウトドアや撮影現場はもちろん、災害時の本格的な家庭用バックアップ電源として「もしも」のときの安心感を与えてくれるガジェットです。