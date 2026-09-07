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万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第141回

グーグル「Pixel 11 Pro Fold」

俺、実は折りたたみiPhoneより「Pixel 11 Pro Fold」の方が好き。理由はたくさんあるんだ。

2026年09月07日 19時00分更新

文● スピーディー末岡　編集●ASCII

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グーグル「Pixel 11 Pro Fold」

『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

　「折りたたみのiPhoneが出るらしい」という話を、もう何年も聞いています。

　待ち続けて幾星霜。まもなく本当に発売される可能性が高まっています。もちろんとても楽しみではあるのですが……。もう、私は待つのをやめました。

　なぜかって、グーグルの折りたたみスマホ「Pixel 11 Pro Fold」が、すでにめちゃくちゃいいからです！

　前の世代より薄く、軽くなり、開いたときの気持ちよさはそのまま。カバンから出してパカッと開き、大きな画面で動画や地図を見る。この一連の動作が毎回ちょっと楽しく、ヒンジの動きや画面の切り替わりも非常にスムーズで、折りたたみスマホとしての完成度の高さを感じられます。

　スマホの画面では物足りない。かといって、タブレットを別に持つほどでもない。その中間を埋めてくれる折りたたみスマホが、普通に持ち歩ける重さになり、毎日楽しく使える出来の良さになりました。

　「ウワサを待つより、いますぐにこれを使ったほうが絶対に楽しい」

　Pixel 11 Pro Foldは、私にそう思わせてくれたスマホです。

次ページ：普段は閉じて使い必要なときに開くスマホ

折りたたんだ状態でも普通のスマホとして使えるハイブリッド感がお気に入りです

　Pixel 11 Pro Foldは、グーグルの折りたたみ型（フォルダブル）スマートフォンです。開くと8型の有機ELディスプレー、閉じたままなら6.5型の有機ELディスプレーが使えます。CPUはグーグル製のTensor G6、メモリーは16GBで、ストレージは256GBと512GBの2種類。背面カメラは4800万画素の広角、1050万画素の超広角、1080万画素の光学5倍望遠の3眼です。

　バッテリーは4806mAh。重さは239gで、厚さは閉じた状態で10.1mm、開くと5mm。防水防塵（IP68）に対応し、価格は256GBモデルが27万9900円です。

【目次】これが私的My推しガジェット

私がPixel 11 Pro Foldを推す理由
1）8型の画面は、想像よりずっと広い
2）AIを大画面で使える便利さ
3）薄くて軽い。しかも前より3倍タフ

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

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