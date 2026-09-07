万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第141回
グーグル「Pixel 11 Pro Fold」
俺、実は折りたたみiPhoneより「Pixel 11 Pro Fold」の方が好き。理由はたくさんあるんだ。
2026年09月07日 19時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
「折りたたみのiPhoneが出るらしい」という話を、もう何年も聞いています。
待ち続けて幾星霜。まもなく本当に発売される可能性が高まっています。もちろんとても楽しみではあるのですが……。もう、私は待つのをやめました。
なぜかって、グーグルの折りたたみスマホ「Pixel 11 Pro Fold」が、すでにめちゃくちゃいいからです！
前の世代より薄く、軽くなり、開いたときの気持ちよさはそのまま。カバンから出してパカッと開き、大きな画面で動画や地図を見る。この一連の動作が毎回ちょっと楽しく、ヒンジの動きや画面の切り替わりも非常にスムーズで、折りたたみスマホとしての完成度の高さを感じられます。
スマホの画面では物足りない。かといって、タブレットを別に持つほどでもない。その中間を埋めてくれる折りたたみスマホが、普通に持ち歩ける重さになり、毎日楽しく使える出来の良さになりました。
「ウワサを待つより、いますぐにこれを使ったほうが絶対に楽しい」
Pixel 11 Pro Foldは、私にそう思わせてくれたスマホです。
Pixel 11 Pro Foldは、グーグルの折りたたみ型（フォルダブル）スマートフォンです。開くと8型の有機ELディスプレー、閉じたままなら6.5型の有機ELディスプレーが使えます。CPUはグーグル製のTensor G6、メモリーは16GBで、ストレージは256GBと512GBの2種類。背面カメラは4800万画素の広角、1050万画素の超広角、1080万画素の光学5倍望遠の3眼です。
バッテリーは4806mAh。重さは239gで、厚さは閉じた状態で10.1mm、開くと5mm。防水防塵（IP68）に対応し、価格は256GBモデルが27万9900円です。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がPixel 11 Pro Foldを推す理由
1）8型の画面は、想像よりずっと広い
2）AIを大画面で使える便利さ
3）薄くて軽い。しかも前より3倍タフ
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