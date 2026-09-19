万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第150回
Nothing「CMF Clip Pro」
耳に優しっ。しかも使いやすっ！ “3点でしっかり”支える、CMFの「オープンイヤー型イヤホン」が好きです。
2026年09月19日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
最近、耳に引っ掛ける“イヤーカフ型”で、耳の穴をふさがない“オープンイヤー型”のイヤホンを見かける機会が増えてきましたよね。
「でも、実際あれって、使いやすさはどうなの？」って思ったこと、ありませんか。
結論から言います。めっちゃ使いやすい。しかも耳に優しい。あの形って、音楽を聴きながら日常生活を過ごすのに、ものすごく向いてるんですよ。音はちゃんと聞こえるし、音は意外にもいいし、耳穴を塞がないから危険は察知できるし、声をかけられて気付けないということもない。良いことだらけなんです。
そして、最近僕が入手したモデルは、“とある工夫”によって、より使いやすい仕上がりになっています。これもう、手放せないわ。
その最近入手したモデルというのが、デザイン性と実用性を両立したイヤーカフ型のオープンイヤーワイヤレスイヤホン「CMF Clip Pro」です。
見てください、この鮮やかなオレンジを！ なんだか、かわいいお菓子のようにも見えるポップさがあります。それでいて、よーく見ると、作り込みの細かい、上質なガジェット感も感じられる。いいですね、このバランス。
充電ケース側にも操作用ダイヤルがついているなど、スマートフォンを取り出さずに各種操作が完結する嬉しい工夫が凝らされているのもポイントが高いと思います。
そして僕が気に入っているポイント、“とある工夫”というのが……。
【目次】これが私的My推しガジェット
私が「CMF Clip Pro」を推す理由
1）3点式クリップ、チタンワイヤー採用で耳のどこにでもつけられるぞ！
2）音質も意外とよかった！ 10.8mmデュアルマグネットドライバーとアプリ連携
3）ケースのスマートダイヤルや物理ボタンが面白い機構！
🎬【2分で要約】Nothing「CMF Clip Pro」動画解説
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