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万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第88回

コムテック「ZDR-880M」

こりゃ便利！「ミラー型ドラレコ」がバックミラー見ちゃう俺にビビッときたぜ！

2026年06月28日 18時00分更新

文● スピーディー末岡／三宅　編集●ASCII

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※記事に掲載されている画像は配線を省略しておりますす

『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

　バックミラーに設置できて、鏡の部分に映像を映し出せるドライブレコーダー。私、そんな画期的な製品を見つけてしまいました！

　……昔からクルマに乗っている皆さん、ナビ画面にバック時の映像が映し出されているのに、ついバックミラーを見ちゃいませんか？ それでも役割は果たせるし、特に困ることはないし、別に良いんですけどね。

　でも今どき、「本来なら、モニターを見るようにした方が良いんだろうな」とは、たびたび思うんですが、この製品を装着したらバックミラーを見るクセが加速しちゃいます。

次ページ：バック駐車は“ミラー派”な昭和おじさん大歓喜のドラレコ

　そんな私、コムテックのミラー型ドライブレコーダー「ZDR-880M」にビビっと来ちゃいましたよ。

　これ、前後カメラでしっかり録画できて、夜間でも明るい映像を残してくれるドライブレコーダーなんです。そして、バックカメラからの映像を、ミラーに表示してくれるんです。

　つまりは、これ1台で物理的なバックミラー、ドライブレコーダー、デジタルインナーミラーのすべての機能が果たせるわけです！ 見た目的にも、純正のバックミラーと大きく変わらないし、スタイリッシュです。これけっこう、すごくないですか？

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