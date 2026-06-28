『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

バックミラーに設置できて、鏡の部分に映像を映し出せるドライブレコーダー。私、そんな画期的な製品を見つけてしまいました！

……昔からクルマに乗っている皆さん、ナビ画面にバック時の映像が映し出されているのに、ついバックミラーを見ちゃいませんか？ それでも役割は果たせるし、特に困ることはないし、別に良いんですけどね。

でも今どき、「本来なら、モニターを見るようにした方が良いんだろうな」とは、たびたび思うんですが、この製品を装着したらバックミラーを見るクセが加速しちゃいます。

そんな私、コムテックのミラー型ドライブレコーダー「ZDR-880M」にビビっと来ちゃいましたよ。

これ、前後カメラでしっかり録画できて、夜間でも明るい映像を残してくれるドライブレコーダーなんです。そして、バックカメラからの映像を、ミラーに表示してくれるんです。

つまりは、これ1台で物理的なバックミラー、ドライブレコーダー、デジタルインナーミラーのすべての機能が果たせるわけです！ 見た目的にも、純正のバックミラーと大きく変わらないし、スタイリッシュです。これけっこう、すごくないですか？

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