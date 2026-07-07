ローソン桃づくし！ ごろっと桃タルトにゼリーなど4品、本日発売

ローソンは7月7日から「桃フェア」を開催します。桃を使ったスイーツやベーカリーなどが全国の店舗で順次登場（ローソンストア100を除く）。

ローソンで桃づくしの「桃フェア」

季節の桃を主役にしたシリーズ商品を展開。近年、夏期に“果実系スイーツ”が注目を集める中でも、桃フレーバーは、みずみずしさや上品な甘さから人気が高いそうですよ。

「桃フェア」では、2週にわたり商品を展開します。7月7日からは、1/2個分の桃を贅沢にのせた「ごろっと1/2個分！ 桃のタルト」をはじめとした4商品が登場します。また、桃を楽しめる商品として「ピーチティー フラッペ」も販売中です。

＜7月7日発売＞

▲ごろっと1/2個分！ 桃のタルト 362円

1/2個分の桃をごろっとトッピング。チーズクリームとサクッとしたタルト生地を合わせた、夏向けのタルトです。※沖縄県では販売がない。

▲ごろごろとした桃のシュー 248円

桃をイメージした見た目のシュー生地に、桃の果肉入りソースとミルククリームを詰めたシュークリームです。※沖縄県では販売がない。

▲泡ピーチゼリー 300円

パンナコッタに白桃やクラッシュゼリーを重ね、ふんわりとした泡ゼリーで仕上げたカップスイーツです。※沖縄県では価格が異なる。

▲桃＆ホイップロール 171円

桃の果肉入りプレザーブとホイップクリームを、ふんわりとしたパンでサンドしています。※沖縄県では販売がない。

＜販売中＞

▲ピーチティー フラッペ 395円

桃の果肉をアクセントに、マチカフェこだわりの牛乳で仕上げたフローズンドリンクです。桃の甘みとアイスティーのすっきりとした後味が楽しめるとしています。

桃好き集合！

暑い季節にぴったりのみずみずしい桃スイーツがズラリ。2週目となる7月14日からも新しく桃スイーツがラインナップされますよ。ローソンにいけば「もももも～」な気分になること間違いなしで、桃好きにはうれしい！

※記事中の価格は税込み