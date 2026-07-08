辛いのきたー！ほっともっとの旨辛「牛スンドゥブ弁当」2種、これ追い辛できるよ！

夏。めまいのするような暑さにあてられて、急に刺激あるものを摂取したくなることありますよね。え、ありませんか？ ほっともっとに、旨辛系弁当が登場しますよ。

持ち帰り弁当「Hotto Motto (ほっともっと)」では、7月15日から「真夏の旨×辛フェア」を開催し、「牛スンドゥブ弁当」と「辛旨牛スンドゥブ弁当」を発売します。

旨×辛の「スンドゥブ弁当」2種

ほっともっとで夏にぴったりの旨辛メニューとして、スンドゥブを弁当に仕立てた商品が登場します。

▲牛スンドゥブ弁当 790円

魚介や牛肉の旨味を凝縮したコク深いスープを特徴としたスンドゥブ弁当。

信州みそと醤油をベースに、唐辛子とコチュジャンで辛味を加え、魚醤やホタテ、エビなどの魚介の風味を効かせた、ご飯が進む味わいに仕上げたということ。具材には牛肉と玉ねぎ、それと1／2丁分の豆腐が使用されています。

▲辛旨牛スンドゥブ弁当 840円

「牛スンドゥブ弁当」に「辛旨唐辛子シーズニング」を付けた一品も登場します。シーズニングは好みの量で辛さを調整できるため、より辛さを求める人にオススメだそう。

辛旨唐辛子シーズニングは、50円で追加購入することも可能です。

追い辛できるバージョンがうれしい！

夏は辛いもので食欲を増進させたい！ 辛いものが好きなナベコはシーズニング付きの辛旨牛スンドゥブ弁当をねらっています。発売が楽しみですね。



・発売日：2026年7月15日

※記事中の価格は税込み