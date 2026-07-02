気になる！セブンで「スガキヤ祭り」クリームぜんざいなど全9品！東海限定

セブン‐イレブンは7月3日から7月19日まで、愛知県、岐阜県、三重県の店舗で「スガキヤ×セブン‐イレブン 地元愛まつり」を開催します。

セブン×スガキヤ 東海限定

東海エリアを中心に展開するラーメンチェーン「スガキヤ」が監修した商品を販売するフェアで、ラーメンや五目ごはんをイメージしたおむすび、クリームぜんざいをモチーフにしたスイーツなど全9品をラインアップします。

▲スガキヤ監修 五目ごはん おむすびチャーシュー入り 257円

発売日：7月3日～順次

スガキヤの定番サイドメニュー「五目ごはん」を参考にしたおむすびです。油揚げ、にんじん、たけのこ、ごぼう、しいたけを使った五目ごはんに、甘辛いチャーシューを中具として入れています。

▲スガキヤ監修 ざるラーメン 496円

発売日：7月3日～順次

4種類のだしを使った和風醤油つゆを合わせたざるラーメンです。チャーシューやメンマを合わせ、ボリュームのある麺で仕上げています。

▲スガキヤ監修 ネギラーメン 429円

発売日：7月3日～順次

豚骨ベースのスープに魚粉を加えた和風とんこつ味のラーメンです。白髪ねぎを合わせたピリ辛仕様で、ミニサイズに仕上げています。

▲スガキヤ監修 冷しラーメンサラダ 397円

発売日：7月2日～順次

野菜と麺を組み合わせたラーメンサラダです。スガキヤの味わいをイメージしたドレッシングを使用しています。

▲スガキヤ監修 五目ごはんの具！きんぴら風 235円

発売日：7月3日～順次

スガキヤの五目ごはんをイメージし、ごぼう、たけのこ、にんじん、油揚げ、しいたけをきんぴら風に仕上げた惣菜です。

▲スガキヤ 和風とんこつ風味パウダー 27円

発売日：7月3日～順次

スガキヤの和風とんこつスープをイメージしたパウダーです。別売りの揚げ鶏に振りかけて楽しめます。

▲スガキヤ監修 まぜまぜスイーツ ヨーグルトメロンゼリー 429円

発売日：7月2日～順次

スガキヤのヨーグルトシェークをイメージしたストローで味わうスイーツです。メロンゼリー、ヨーグルトゼリー、ホイップクリームを組み合わせています。

▲スガキヤ監修 まぜまぜスイーツ クリームぜんざい 429円

発売日：7月3日～順次

スガキヤの人気メニュー「クリームぜんざい」をイメージしたストロータイプのスイーツです。ホイップクリーム、つぶあん、あんみるく、わらび餅を組み合わせています。

▲クリームぜんざい、アイスバーにしちゃいました！ 199円

発売日：6月30日～順次

スガキヤの「クリームぜんざい」をイメージしたアイスバーです。つぶあんをミルクアイスでコーティングしています。

東海民歓喜！

スガキヤでおなじみの味を、セブン‐イレブンの商品として気軽に楽しめるフェアがスタートします。食事からスイーツまで幅広くそろっているので、気になる商品を食べ比べてみるのも楽しそうです。

今回は東海3県限定での展開となり、地元で親しまれてきた味を改めて味わうきっかけになりそう。

※価格は税込み表記です。