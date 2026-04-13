ホンダの小型EVは“シフト操作”できる 「Super-ONE」ならBOOSTモードで70kWへ

Hondaは4月10日、小型EV「Super-ONE」を2026年5月下旬に発売すると発表。これに先立ち、全国のHonda Carsで4月16日に先行予約の受け付けを始める。Hondaは本モデルを、日常の移動に刺激と高揚感をもたらすAセグメントの小型EVと位置付けている。

日常の足に“FUN”を持ち込むAセグメントEV

Super-ONEのグランドコンセプトは「e: Dash BOOSTER」。環境性能や日常での扱いやすさに加え、Hondaらしい「FUN」を追求したことが特徴で、小型EVとしての軽快な走りに、五感を刺激する演出を組み合わせたとしている。

車名には、これまでのEVの常識や軽自動車規格の枠を超える存在として、唯一無二の価値を届けたいという思いを込めたという。

車体面では、Nシリーズとして進化させてきた軽量プラットフォームを活用しつつ、トレッドを拡大したワイドスタンスを採用。専用シャシーや床下中央に配置した薄型バッテリーにより、低重心化と重量物の集中化を図った。

車両重量は1,090kgで、Hondaは国内で販売される乗用EVとしてクラス最軽量レベルだとしている。航続距離はWLTCモードで274kmを達成した。

BOOSTモードで出力向上、仮想シフトとサウンドも

Super-ONEの特徴のひとつが、専用開発のドライブモード「BOOSTモード」。通常モードでは47kWの最大出力を、BOOSTモードでは70kWまで拡大し、より力強く鋭い加速を可能にするという。

これに加えて、7段変速の有段変速機のような感覚を再現する仮想有段シフト制御と、操作に応じて車内に仮想エンジンサウンドを響かせるアクティブサウンドコントロールを連動させた。ステアリングのパドル操作による変速にも対応し、EVでありながらスポーティーなエンジン車を操るような運転感覚を狙う。

メーターには疑似タコメーターなどを備えた専用表示を採用し、イルミネーションも通常時の青からBOOSTモード時には紫へ変化する。

専用デザインとBOSE標準装備で高揚感を演出

デザイン面では、ブリスターフェンダーや専用エアロにより、ロー＆ワイドなスタンスと力強さを表現。ボディーカラーは全5色で、このうち新色「ブーストバイオレット・パール」はSuper-ONE専用色となる。

インテリアでは、ブルー表皮をアシンメトリーに配した専用スポーツシートや、水平基調のインストルメントパネルを採用し、運転への集中を意識した構成とした。

オーディオでは、BOSEと共同開発した8スピーカーのBOSEプレミアムサウンドシステムを標準装備する。Hondaの小型モデルとしては初のBOSE搭載車となり、車速に応じて音量や音質を自動調整する機能や、13.1Lの大容量サブウーファーによって臨場感ある音響体験を提供するとしている。

なお、Super-ONEは4月10日から12日まで幕張メッセで開催されたAUTOMOBILE COUNCIL 2026のHondaブースで展示された。