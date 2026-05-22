ホンダのEV、ちょっと楽しそうすぎる 「Super-ONE」は走りと音で気分を上げる小型モデル

小型EV「Super-ONE」を5月22日に発売

Hondaは、小型EV「Super-ONE（スーパーワン）」を5月22日に発売した。価格は339万200円で、駆動方式はFF、乗車定員は4名となる。

Super-ONEは、グランドコンセプトに「e: Dash BOOSTER（イー ダッシュ ブースター）」を掲げた小型EVだ。「N-ONE e:」をベースにしながら、全幅を拡大した専用シャシーや、車内体験を豊かにする仕掛けを採用し、日常の移動を刺激的な体験へ進化させることを目指しているという。

BOOSTモードで最大70kW、仮想7段シフトも搭載

走りの面で注目したいのが、Super-ONE専用開発の「BOOSTモード」だ。通常モードでは最大出力47kWだが、BOOSTモードでは70kWまで拡大し、力強く鋭い加速を実現する。

さらに、7段変速の仮想有段シフト制御と、アクセル操作に応じて仮想のエンジンサウンドを車内に響かせるアクティブサウンドコントロールを連動させる。助手席側のLEDインパネラインイルミネーションやトリプルメーターが青から紫へ変化する視覚演出も用意される。

ドライブモードは「ECON」「CITY」「NORMAL」「SPORT」「BOOST」の5段階。CITYモードでは、アクセルペダルのみで加減速から完全停車まで行えるシングルペダルコントロールも採用する。小型EVらしい扱いやすさと、ホンダらしい走らせる楽しさを両立させようとしている点が特徴といえる。

小型EVながら航続距離274km、急速充電は約30分

実用面では、WLTCモードで274kmの一充電走行距離を達成している。充電時間は普通充電で約4.5時間、急速充電では充電量80％まで約30分としており、日常使いのEVとしての使い勝手も意識した内容になっている。

また、AC外部給電器「Honda Power Supply Connector」を使うことで、最大1500Wまでの電気を取り出せる。外出先で電気製品を使えるほか、非常時の電源としても活用できるため、“走るためのクルマ”にとどまらないEVらしい使い道も備えている。

車両重量は小型EVクラス最軽量とうたう1090kg。トレッドを40mm拡げ、1345mmのトレッドと大径ワイドタイヤを採用することで、旋回時や高速走行時でも安定感のあるハンドリング性能を提供するとしている。

BOSEサウンドやHonda SENSINGも標準装備

装備面では、BOSEと共同開発した「BOSEプレミアムサウンドシステム」を、ホンダの小型モデルとして初めて標準装備する。荷室に設置した13.1Lの大容量サブウーファーを含む8スピーカー構成で、車内の音響体験にも力を入れている。

加えて、9インチのGoogle搭載Honda CONNECTディスプレーを標準装備する。GoogleマップなどのアプリケーションをSuper-ONEとスマートフォンの間でシームレスに利用できるとしており、EVらしいスマートな使い勝手も押さえた。

安全運転支援システム「Honda SENSING」も標準装備する。衝突軽減ブレーキ、渋滞追従機能付きアダプティブクルーズコントロール、車線維持支援システム、トラフィックジャムアシスト、誤発進抑制機能などを搭載し、日常の移動を支援する。

ボディーカラーは、新色のブーストバイオレット・パールを含む複数色を設定。2トーンカラーも用意される。Super-ONEという名前には、EVの常識や軽自動車規格の枠を超越する存在として、ホンダならではの唯一無二の価値を届けたいという思いが込められているという。