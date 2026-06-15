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スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」 第382回

2026年6月15日（月）20時から生放送

「かんたんスマホ5」は他のスマホからリモート操作できるので親孝行が簡単！の巻：スマホ総研定例会382

2026年06月15日 07時00分更新

文● ASCII

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　毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

　今回は「かんたんスマホ5」を紹介。リモート操作に対応しており、離れた場所に住んでいる家族が、通話しながら画面を共有して操作できることで親のスマホ利用をサポートしたり、代わりに設定してあげたりが可能なんです。そのほかにも健康診断や迷惑電話対策といった機能も。イマドキのシニア向け端末の機能に迫ります。

▽放送情報
放送日：　2026年6月15日（月）
時間　：　20:00～　放送予定
番組　：　「かんたんスマホ5」は他のスマホからリモート操作できるので親孝行が簡単！の巻：スマホ総研定例会382

▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）

【お知らせ】
　「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/

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