毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

今回は究極のカメラスマホとも言える、OPPO「Find X9 Ultra」をピックアップ。広角と望遠のダブル2億画素に、光学10倍の超望遠レンズまで搭載。ここにさらにバズーカのような300mmのテレコンバーターまで追加できます！ いろいろおかしいこのスマホを実機レビューします！

▽放送情報

放送日： 2026年7月13日（月）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： OPPO「Find X9 Ultra」はポケットに入るハッセルブラッド！ 望遠レンズも半端ねー！の巻：スマホ総研定例会385

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）