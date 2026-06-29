毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

OPPOの人気シリーズ「OPPO Reno A」シリーズの新モデル「OPPO Reno15 A」をいち早く実機レビュー。ミドルクラスの性能に防水・防塵、FeliCaなど全部入りはこれまでと同じ。今回はさらに7000mAhの大容量バッテリーも搭載！ クラウドを活用したAI関連機能など、便利な要素たくさんの1台を詳しく紹介します。

▽放送情報

放送日： 2026年6月29日（月）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： OPPO Reno15 Aは7000mAh超長持ちバッテリーが魅力の全部入りスマホ！の巻：スマホ総研定例会384

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）