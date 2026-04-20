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スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」 第377回

2026年4月20日（月）20時から生放送

究極折りたたみスマホ！ 「OPPO Find N6」は折り目無し＆激薄4.2mm＆ペン対応の巻：スマホ総研定例会377

2026年04月20日 07時00分更新

文● ASCII

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　毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

　OPPOから登場した最新折りたたみスマホ「OPPO Find N6」を実機レビュー！ これまでの折りたたみ機にあった、画面の折り目がほぼゼロになったほか、開いて4.2mm、閉じても8.9mmの激薄っぷり、そしてペンにまで対応した超強力スペックなこの1台。詳しく紹介します！

▽放送情報
放送日：　2026年4月20日（月）
時間　：　20:00～　放送予定
番組　：　究極折りたたみスマホ！ 「OPPO Find N6」は折り目無し＆激薄4.2mm＆ペン対応の巻：スマホ総研定例会377

▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）

【お知らせ】
　「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/

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『今週のASCII.jp注目ニュース』生放送（4/18～4/24ぶん）

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