毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

OPPOから登場した最新折りたたみスマホ「OPPO Find N6」を実機レビュー！ これまでの折りたたみ機にあった、画面の折り目がほぼゼロになったほか、開いて4.2mm、閉じても8.9mmの激薄っぷり、そしてペンにまで対応した超強力スペックなこの1台。詳しく紹介します！

▽放送情報

放送日： 2026年4月20日（月）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： 究極折りたたみスマホ！ 「OPPO Find N6」は折り目無し＆激薄4.2mm＆ペン対応の巻：スマホ総研定例会377

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）