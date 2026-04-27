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スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」 第378回

2026年4月27日（月）20時から生放送

Nothing Phone (4a)のピンクがキタ！カッコ良さと進化が止まらない！Proも合わせて紹介の巻：スマホ総研定例会378

2026年04月27日 07時00分更新

文● ASCII

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　毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

　魅力的なデザインとコスパの良さを両立していることで人気がさらに上昇中の「Nothing Phone」の最新モデルを紹介！　5万円台で全部入り、他メーカーにはないデザイン。そして、今回はピンク！！　Proモデルも含めて、両方ともピンクのサンプル機を入手したのでじっくりお見せします！

▽放送情報
放送日：　2026年4月27日（月）
時間　：　20:00～　放送予定
番組　：　Nothing Phone (4a)のピンクがキタ！カッコ良さと進化が止まらない！Proも合わせて紹介の巻：スマホ総研定例会378

▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）

【お知らせ】
　「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/

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