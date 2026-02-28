シャオミ・ジャパンが発売した「POCO F8 Pro」は、Snapdragon 8 Eliteを搭載するハイエンドモデルながら、8万9980円～という価格が話題。世界的なメモリー不足などにより、スマホの値上がりが予測される中、早くも「今年の神コスパ機になるかも」と噂されているモデルだ。

さっそく使ってみると、やはり非常に満足度の高い端末だった。ここでは、筆者が気に入った7つのポイントについてレビューしていく。また、日本での発売は未定だが、POCO F8 Proには「POCO F8 Ultra」という上位機種がある。そのUltraとの差分も調べてみた。

POCO F8 Proのイイところ その1

とにかくサクサク操作できる！

プロセッサーは、Snapdragon 8 Elite（最大4.32GHz）。すでに最新のSnapdragon 8 Elite Gen 5（最大4.60GHz）がリリースされ、上位モデルのPOCO F8 Ultra（日本未発売）などに搭載されているので、1世代前のチップと言えるが、最高グレードのチップであることに違いない。

「Geekbench 6」というアプリでベンチマークを測定したところ、ハイエンド機らしい高スコアをマークした。実際に使ってみても、操作感はサクサクで軽快そのもの。いくつかゲームも試してみたが、タッチ反応がよく、なめらかな操作感だった。

POCO F8 Proのイイところ その2

電池持ちがいい！

バッテリー容量は6210mAh。ハイエンド機でも5000mAh程度が多い中、大きく上回る容量を備えている。筆者が使った範囲では、電池が1日でなくなることはなかった。使い方によっては2日持ちを見込めるだろう。

また、100Wの高速充電に対応し、同梱の充電器を使えば、最短37分で満充電できる。ヘビーユーザーにとっては、大きな利点となるだろう。

USBケーブル経由でほかのデバイスに充電できる「リバース充電」機能も備えている。つまり、モバイルバッテリーの代わりに使えるのだ。複数のスマホを持ち歩いている人や、ワイヤレスイヤホンをよく使う人には心強いだろう。

POCO F8 Proのイイところ その3

カメラの性能は期待以上

リアカメラは、メイン（5000万画素／F値1.88）＋望遠（5000万画素／F値2.2）＋超広角（800万画素／F値2.2）の3眼。前モデルの「POCO F7 Pro」はメイン＋超広角の2眼だったので、望遠カメラが追加された形だ。

望遠カメラは焦点距離60mm相当で、2.5倍の光学ズームで撮影可能。なお、5000万画素センサーで捉えた画像の中央を切り出す形で、5倍も光学ズーム相当の鮮明な画質で記録される。デジタルズームを組み合わせると最大30倍まで引き寄せられる。

POCOのカメラは世代が進むごとに画質が向上しているが、今回も着実な進化が感じられた。明るくナチュラルな色調で写り、空や海の青、料理などは、やや鮮やかに補正される印象。夜景も画質が粗くならず、シャープな画質で写った。

ここに公開できる作例がなくて恐縮だが、ポートレートの画質がグンと向上しており、屋内・屋外問わず、家族の撮影がはかどった。カメラ性能には期待していいだろう。