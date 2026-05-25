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スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」 第380回

2026年5月25日（月）20時から生放送

Xperia 1 VIIIを23万円超えでも買うべき理由！前モデルから進化と価値を紹介の巻：スマホ総研定例会380

2026年05月25日 07時00分更新

文● ASCII

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　毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

　今回取り上げるのは1年ぶりのXperiaハイエンド機の「Xperia 1 VIII」！　外観が大きく変わり、「原石」をイメージしたデザインと触り心地は抜群の出来。さらにカメラも望遠中心に大きく進化しています。価格は少し高めの23万円台からですが、その価値はあるのかどうか、詳しく紹介します。

▽放送情報
放送日：　2026年5月25日（月）
時間　：　20:00～　放送予定
番組　：　Xperia 1 VIIIを23万円超えでも買うべき理由！前モデルから進化と価値を紹介の巻：スマホ総研定例会380

▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）

【お知らせ】
　「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/

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