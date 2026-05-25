毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

今回取り上げるのは1年ぶりのXperiaハイエンド機の「Xperia 1 VIII」！ 外観が大きく変わり、「原石」をイメージしたデザインと触り心地は抜群の出来。さらにカメラも望遠中心に大きく進化しています。価格は少し高めの23万円台からですが、その価値はあるのかどうか、詳しく紹介します。

▽放送情報

放送日： 2026年5月25日（月）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： Xperia 1 VIIIを23万円超えでも買うべき理由！前モデルから進化と価値を紹介の巻：スマホ総研定例会380

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）