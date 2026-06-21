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Y!mobile「かんたんスマホ5」
「かんたんスマホ」なんとリモートで使い方が教えられる、操作がわからない両親にぴったり！
2026年06月21日 17時00分更新
実家に帰省するたび、親から「LINEのスタンプってどう使うの？」「急にネットに繋がらなくなった！」とスマホの使い方を聞かれて、毎回説明に苦労している……。そんな悩みを持つアスキー読者も多いのではないでしょうか。
遠く離れて暮らしていると、電話越しに操作を教えるのは至難の業です。そんな悩みを一気に解消してくれる、シニア向けの画期的なスマートフォンが登場しました。離れた場所からでも手厚くサポートできる、まさに「親思い」の1台です。
【目次】この記事で書かれていること：
かんたんスマホ5を購入する3つのメリット
1）「家族サポート」で離れていても使い方を教えられる
2）シンプルながら十分なスペックとタフなボディー
3）お財布に優しく、親も安心して使えるブランド
購入時に注意したいポイント
1）アクセサリー類の選択肢が少なめ
2）Androidなので教える側の知識が必要
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