実家に帰省するたび、親から「LINEのスタンプってどう使うの？」「急にネットに繋がらなくなった！」とスマホの使い方を聞かれて、毎回説明に苦労している……。そんな悩みを持つアスキー読者も多いのではないでしょうか。

遠く離れて暮らしていると、電話越しに操作を教えるのは至難の業です。そんな悩みを一気に解消してくれる、シニア向けの画期的なスマートフォンが登場しました。離れた場所からでも手厚くサポートできる、まさに「親思い」の1台です。