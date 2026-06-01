毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

Xiaomi 17 Ultraが衝撃を生んだシャオミから、よりお手頃な全部入りハイエンド機「Xiaomi 17T Pro」が登場！ ライカとのコラボのカメラはセンサーが新しくなったほか、AIズームなど、さらに性能アップ。バッテリーが7000mAhになったのもうれしいです！ そんな1台の魅力を詳しく紹介します。

▽放送情報

放送日： 2026年6月1日（月）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： 「Xiaomi 17T Pro」は強力ライカカメラとAirDrop＆FeliCa対応の超コスパモデル！の巻：スマホ総研定例会381

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）