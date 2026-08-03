毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

今年の「Galaxy Z Fold」シリーズは2モデル！ 開くと4：3の縦横比で映像を見るのに便利になった「Galaxy Z Fold8」に、従来モデルと同じサイズ感の「Galaxy Z Fold8 Ultra」。買うならどっちか、動画再生やカメラ性能で違いがある2台を実機で詳しくチェックします！

▽放送情報

放送日： 2026年8月3日（月）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： Galaxy Z Fold8シリーズは買うならどっち？ 動画再生やカメラ性能で選ぶ！の巻：スマホ総研定例会387

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）