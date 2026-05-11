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スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」 第379回

2026年5月11日（月）20時から生放送

QWERTYキー付きスマホの奇跡再び 「Titan 2 Elite」実機レビューの巻：スマホ総研定例会379

2026年05月11日 07時00分更新

文● ASCII

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　毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

　QWERTYキー付きスマホの奇跡再び！　昨年に「Titan 2」を出したばかりのUnihertzが、今度は小型モデルの「Titan 2 Elite」をリリース。キータッチも良くなったというTitan 2 Eliteの実機を前モデルとの比較も含めて、じっくり見せます！

▽放送情報
放送日：　2026年5月11日（月）
時間　：　20:00～　放送予定
番組　：　QWERTYキー付きスマホの奇跡再び 「Titan 2 Elite」実機レビューの巻：スマホ総研定例会379

▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）

【お知らせ】
　「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/

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