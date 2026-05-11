毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

QWERTYキー付きスマホの奇跡再び！ 昨年に「Titan 2」を出したばかりのUnihertzが、今度は小型モデルの「Titan 2 Elite」をリリース。キータッチも良くなったというTitan 2 Eliteの実機を前モデルとの比較も含めて、じっくり見せます！

▽放送情報

放送日： 2026年5月11日（月）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： QWERTYキー付きスマホの奇跡再び 「Titan 2 Elite」実機レビューの巻：スマホ総研定例会379

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）