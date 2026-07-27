毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

サムスンとともに日本国内でも折りたたみ機を積極的にリリースするモトローラから、初の横折り機となる「razr fold」が登場！ 100倍ズーム対応など強力カメラのほか、モトローラ機らしいどんな特長があるのか、詳しく実機レビューします。

▽放送情報

放送日： 2026年7月27日（月）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： 30万円がイキナリ10万円引き!? モトローラ初の横折りスマホ「razr fold」実機レビューの巻：スマホ総研定例会386

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）