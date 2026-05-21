辛いのきた！マクドナルド「スパイシーチキンマックナゲット」復活　ガーリック・チーズの限定ソースも

マクドナルドは「スパイシーチキンマックナゲット」を5月27日から期間限定で発売します。あわせて期間限定のナゲットソースを2種展開します。

スパイシーチキンマックナゲット

2種のソースとともに登場

スパイシーチキンマックナゲットは、2018年に初登場した期間限定ナゲットです。真っ赤な見た目と爽やかな辛さが特徴としています。今年も暑いシーズンにむけて復活。

▲スパイシーチキンマックナゲット

5ピース 290円～

唐辛子の辛みとガーリックやオニオンの旨みで後を引くおいしさ。さらに、ホワイトペッパーとブラックペッパーの2種のペッパーが使用され、チキンの旨みを一層引き立てるとしています。

あわせて期間限定ソース「ホットチリガーリックソース」と「ペッパーチーズソース」が登場。

▲ホットチリガーリックソース

スパイスの芳醇な香りと、唐辛子の辛さ、ガーリックの旨みが特長のスパイシーなソースです。トマトペーストに、唐辛子、クミン、コリアンダー、キャラウェイ、ガーリックを加えた、旨辛な味わい。

▲ペッパーチーズソース

チーズの旨みにブラックペッパーをきかせた、チーズソースです。ブラックペッパーとスモーキーな香りが味わいを引き締め、さらに、隠し味のガーリックがやみつきになる仕立て。

期間中は、定番のバーベキューソース、マスタードソースとあわせて4種のソースから好みのものを選べます。

夜限定でお得な「食べくらべポテナゲ」も

また、17時からの夜マック限定で、通常ナゲットとスパイシーナゲットを一緒に楽しめるお得なセット「食べくらべポテナゲ大」（630円～）「食べくらべポテナゲ特大」（990円～）が販売されます。

今年もこの季節！

辛いもの好きに好評の「スパイシーチキンマックナゲット」が今年も。真っ赤な見た目というのもテンション上がりますよね。



限定ソースは“旨辛系”と“濃厚系”の2方向。辛さをブーストさせたい人は、「ホットチリガーリックソース」一択ですね。



ビールのおつまみにもぴったりで酒好きなナベコ的にもうれしい季節です。

※記事中の価格は税込み