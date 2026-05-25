やったー！ ファミマ「ハインツ」コラボ再び！「大盛ナポリタン」など全6品

ファミリーマートは5月26日より、洋風ソースブランド「ハインツ」とのコラボレーション商品6品を全国で発売します。

昨年に引き続き「ハインツ」コラボ第2弾

ファミリーマートとハインツは2025年4月に初めてコラボレーション商品を展開し、その際には累計販売数220万食を突破するなど好評でした。



今回はコラボ第2弾として、デミグラスソースやトマトケチャップに加え、新しくホワイトソースを使用した商品が登場します。弁当や麺類、軽食まで幅広くそろい、洋食メニューを中心とした全6種類がラインナップ。

▲濃厚黒デミソースの鉄板焼ハンバーグ弁当 753円

ハインツのデミグラスソースを使用した弁当です。濃厚なソースにブラックペッパーを加えることで味を引き締めた仕立てとされています。ボリュームのあるハンバーグと組み合わせています。

▲濃厚黒デミソースで食べる とろとろたまごのオムライス 645円

ハインツのデミグラスソースを使用したオムライスです。肉の旨みを感じられるという黒デミソースと、とろとろのたまごを合わせています。

▲特製ソースの大盛ナポリタン 598円

トマトケチャップを使用したナポリタンです。昔ながらの喫茶店をイメージした味わいで、酸味と甘味のバランスが取れた仕立てとされています。

▲ミートボールのクリームスープ 398円

ハインツのホワイトソースを使用したスープです。なめらかでクリーミーな仕立てで、ミートボールに加え野菜やペンネを合わせた内容です。

▲チキンとマカロニのクリームグラタン 498円

ホワイトソースにチーズソースを加えたグラタンです。マカロニ、チキン、ブロッコリーを組み合わせた王道の味わいです。

▲トルティーヤドッグ 258円

ソーセージにトマトケチャップを合わせ、トルティーヤ生地で巻いた商品です。今回のコラボではケチャップを増量し、数量限定で展開します。

ケチャップだけではないハインツの魅力

ハインツといえばケチャップが有名。今回のコラボでは、デミグラスやホワイトソースまでそろっており、ケチャップ以外にもハインツの魅力を楽しめるラインナップと言えるのではないでしょうか。

手軽に洋食気分を楽しめる内容になっているので、気になる商品から試してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。