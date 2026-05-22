スタバ新作「バナナ アフォガート フラペチーノ」バナナの甘さ×コーヒー香る

スターバックス コーヒーは「バナナ アフォガート フラペチーノ」を5月27日より発売します。

重なる甘味と香り「バナナ アフォガート フラペチーノ」

「バナナ アフォガート フラペチーノ」は、とろりとしたバナナ果肉の自然な甘みと、焦がしキャラメルを思わせるコーヒーの香りが重なり合う、アフォガートのような味わいのフラペチーノです。

カップの底には、「もったいないバナナ」の果肉を使用し、ミルクにバナナパウダーとクリームベースを合わせたフラペチーノを注ぎます。



「もったいないバナナ」とは、おいしく食べられるにもかかわらず、表皮の傷やサイズ等が理由で“規格外”として捨てられてしまっていたバナナのこと。



そこへエスプレッソショットとクラシックシロップを合わせたエスプレッソソースをかけることで、口にした瞬間に広がるバナナのコクのある甘さと、後味にふわりと残るエスプレッソ由来の香ばしさが心地よく調和すると言います。

「バナナ アフォガート フラペチーノ」Tallサイズのみ

持ち帰り：687円、店内利用：700円

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり

早めのチェックを！

果肉の味わいは正規品と変わらない「もったいないバナナ」をフラペチーノの素材として活かしおいしくに仕上げたという新作。



コーヒーが少し苦手な方にも楽しみやすい、まろやかで奥行きのある味わいに仕上げているという一杯。

とろける甘さとコーヒーの香りにやさしく浸れそうです。人気が予想されるので、チェックは早めが良さそう！

（※文中の価格はすべて税込）