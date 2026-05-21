うおお肉すぎ！ KFC「ザ・アメリカンバーガーズ」肉肉バーガーに初アボカドも参戦

ケンタッキーフライドチキン（以下、KFC）は、「ザ・アメリカンバーガーズ」3商品を5月27日から発売します。

「ザ・アメリカンバーガーズ」3品登場

初のアボカド使用のバーガーも

「ザ・アメリカンバーガーズ」は、バーガーの本場アメリカで愛される食材を使用した人気シリーズ。今年も登場です。

今回、KFC史上初となるアボカドを使用したバーガー「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」をはじめ、「NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー」「LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー」の3品が揃います。

▲NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー 単品580円

「骨なしケンタッキー」に、サクサクのオニオンリングとコク深いチェダースライスチーズ、ガーリックソースを組み合わせたボリューム感のあるバーガー。ガーリックソースには、ベーコン、玉ねぎ、にんにくの旨味をバランスよく重ね、ニューヨークのダイナーを思わせる食べ応えのある味わいに仕上げたといいます。

▲TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー 単品580円

こちらは、「骨なしケンタッキー」とアボカドフィリング、チェダースライスチーズを組み合わせたバーガー。スパイスを効かせたアボカドフィリングは、テキサスでおなじみのペースト状ディップ「ワカモレ」をイメージしたとのことです。コク深いチェダースライスチーズを合わせることで、アボカドのまろやかさを引き立てるよう仕上げたそうです。

▲LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー 単品790円

バンズの代わりに、オニオンリングとチェダースライスチーズを「骨なしケンタッキー」2枚で挟んだ、インパクト抜群のバーガー。エンタメの街・ラスベガスの名前を冠しています。

いずれもセットメニューを用意。数量限定で、なくなり次第終了です。

肉と肉で挟んだ「ダブルダウンフィレ」も！

話題性十分なシリーズ

見た目からして豪快な「ザ・アメリカンバーガーズ」。KFCならではの本格的なチキンとバーガーとしてガブリとくらいつくのが醍醐味です。



中でも、チキンで具材を挟んだバーガーは登場する度に話題になっています。はたしてこれはバーガーなの? インパクト抜群で今年も話題を呼びそうです。期間中に食べたい！

※記事中の価格は税込み