ファミマ、シュークリーム大集結！ザクほろ＆もちむに…迷ったら4種全部買っちゃえ

数あるスイーツの中でも、圧倒的な人気を誇るのがシュークリーム。この重要カテゴリーにファミマが本気を出しました。



ファミリーマートが「絶品シュークリーム大集（シュー）合！」キャンペーンを5月12日よりスタート。おトクな特典や試食レビューとともに、概要をお伝えします。

定番人気のTOP2はさらにおいしく進化

今回発売される4種類のシュークリームのうち、2品はリニューアル。残り2品は新登場となります。まずはリニューアル品から「クリームたっぷり！ダブルシュー」を紹介しましょう。

▲「クリームたっぷり！ダブルシュー」（198円）

シュークリームはファミマのデザートカテゴリでも一番売れている商品で、中でも本商品は売上No.1。北海道生クリーム入りのホイップクリームと、なめらかなカスタードの２種類が入っています。

リニューアルポイントは、絞り出す生地の量を単に増やすのではなく、“より大きくふくらむ”配合へ変更したこと。また、ほどよい甘さのクリーム2層がよりバランスよく混ざり合う比率にし、おいしさと食べ応え、求めやすい価格が実現されています。

やはり、ウマさの安定感がハンパないですな～。ふわふわしてエアリーなホイップと、どっしりふくよかなカスタードが調和して、軽やかな生地とも相性抜群。シュークリームのお手本とは、まさにこのことを言うのでしょう。万人受けする味なので、ちょっとした差し入れに選ぶならコレですよ。

そして次は「バニラたっぷり！ 濃厚カスタードシュー」。こちらは上記ダブルシューに次いで売上No.2で、特に女性にファンが多いそうです。

▲「バニラたっぷり！ 濃厚カスタードシュー」（180円）

リニューアルで目指したのは、より濃厚で味わい深いカスタードの味。そこで、マダガスカル産バニラビーンズを従来の1.5倍に増量し、食感を損なうことなくリッチ感をアップさせたとか。こちらは新旧のクリームを試食させてもらいましたが、その進化は食べる前から一目瞭然！

またクリームの濃厚な味わいに負けないよう、香ばしさが出る原料をシューパフに配合したことで、全体のおいしさもクオリティアップ。食べてみると、バニラのエレガントな風味が醸し出す贅沢な味わいに驚かされました。

進化系は「ザクザク」「もちもち」がそろい踏み

ここからは、新作のシュークリームを紹介。どちらも食感にこだわっていることが特徴で、生地に工夫を凝らすとともに、クリームも個性的な味わいとなっています。ということでひとつめは、「ザクほろシュー（チョコクリーム）」。

▲「ザクほろシュー（チョコクリーム）」（238円）

商品特徴は名称通りですが、一般的なクッキーシューとは一線を画すザクザク感を出すため、クッキー生地の材料に特別な配合を採用。かじった時の”ザクザク食感”と、口の中でこぼれる“ほろっと食感”が楽しめる「ザクほろ」な新食感に仕上げています。

特別なテクスチャーは、手にした時点でもう実感。コーティングされたような生地になっており、まさにかじる感覚。チョコクリームは、とろふわっとしたホイップ感で、このメリハリがまたたまりません！

ラストは、ザクザクとは対照的な食感に仕上げられた「もちむにシュー（ミルククリーム）」。既存のもちもち系食感のスイーツを幅広くリサーチし、もちもちしながらも、シュークリームらしいぷくっと感を実現させた意欲作です。

▲「もちむにシュー（ミルククリーム）」（213円）

こちらも、袋から取り出した瞬間から個性がダダ漏れ！ 生地はデリケートでやわらかく、それでいて重さはしっかりあり、クリームがたっぷり入っていることがわかります。

そして食べると、むにゅぅ～っとした弾力に驚かされ、まるでシュークリームとは別のスイーツを味わっているような不思議なおいしさ。でも生地とクリームとがひとつになると、確かにシュークリームなんです。もちもち好きは必食ですぜ！

2026年のファミマスイーツは定番にも注目だ

今回参加した発表会では、キャンペーンの背景も教えてもらいました。

狙ったのは、定番スイーツの強化。2025年度を振り返ると、スイーツキャンペーン自体は好調だったものの、中高年女性向けの定番商品が手薄だったそうです。

そこで2026年度は、「わかりやすさ～シンプルな仕立てのスイーツ～」をスイーツ戦略・方針に策定。定番スイーツの“失敗しない”需要に注目するとともに、新感覚ながらも“絶対においしい”と安心して購入できる「定番の進化」を掲げて開発したのが、今回の計4商品とのことです。

期間限定で、おトクな企画も用意されているのでスイーツ好きは要チェック。クリームとともに煩悩もあふれ出そうな本キャンペーン、4種類を食べ比べてみるのも楽しいですよ！

※記事中の価格は税込み