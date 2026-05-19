ドムドムまたやった！スパイス香る「ケバブバーガー」肉2枚で攻めてる

ドムドムハンバーガーは、5月28日より期間限定で「ケバブバーガー」を全国の店舗で販売します。単品690円、セット1090円。

ケバブがバーガーに！？

近年、屋台めしとしても人気を集める中東料理「ケバブ」を、ドムドムがバーガーに仕立てました。

「ケバブバーガー」はジューシーなドムドムのパティが2枚入り、そこにざく切り野菜がごろごろ入った、具沢山トマトソースを合わせてバンズでサンド。

お肉のボリュームとトマトソースからほんのり香るスパイスと、シャキシャキの千切りキャベツで、まさに「屋台めし」のドムドム流「ケバブ」といいます。

まろやかなチェダーチーズと濃厚な肉汁を、トマトソースの酸味とスパイス、フレッシュな野菜がさっぱりとまとめているので、見た目の通りの食べ応えもありながらぱくぱくと食べ進められるそうです。

ドムドムらしい豪快さ！

ドムドムらしい豪快な新作バーガーが登場します。

あのケバブがどんなバーガーになっているのか、そしてどんな味わいなのか楽しみです！2枚のパティ、そしてたくさんの野菜と、ボリューミーなのも嬉しいところです。



ドムドムバーガーは店舗数がチェーン店として数が少ないですが、近くに店舗がある人はチェックしてみましょう！

（※文中の価格はすべて税込）