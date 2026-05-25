デカすぎ！200g級「ジャンボチキンかつ」松のやに爆誕　うまトマ版も

とんかつチェーン「松のや」は、「ジャンボチキンかつ」各種を5月27日15時より期間限定で発売します。
200g級、ボリューム満点「ジャンボチキンかつ」
うまトマも！
従来のチキンかつよりも大きな鶏肉を使用した、ボリューム重視のとんかつメニューが登場します。
▲ジャンボチキンかつ定食
980円（単品680円）
チキンかつは、“特大サイズ”という鶏肉に丁寧にパン粉をまぶし、カラッと揚げています。外側はサクサクとした食感で、中はジューシーに仕上げ、鶏肉の旨味を感じられるといいます。
鬼おろしポン酢や味噌、タルタルなどの味付けや、ロースかつ、海老フライなどの合盛りといったバリエーションも展開します。さらに、人気の「うまトマ」「チーズうまトマ」と組み合わせたメニューも用意されます。
▲鬼おろしポン酢ジャンボチキンかつ定食
1080円
▲味噌ジャンボチキンかつ定食
1080円
▲タルタルジャンボチキンかつ定食
1080円（単品780円）
▲ロースかつ＆ジャンボチキンかつ定食
1350円
▲ジャンボチキンかつ＆海老フライ（1尾）定食
1280円
▲ジャンボチキンかつ＆海老フライ（2尾）定食
1520円
▲ジャンボチキンかつ＆本格唐揚げ定食
1280円
▲うまトマジャンボチキンかつ定食
1080円（単品780円）
▲チーズうまトマジャンボチキンかつ定食
1280円（単品980円）
いつものチキンかつじゃ物足りない人へ
サイズ感を重視した、ボリューム満点のジャンボチキンかつ。“特大サイズ”ということで、見た目にもインパクトがありますね。定食のバリエーションも多く、その日の気分で味を変えられるのもうれしいポイントです。
とにかくガッツリ食べたいという人は、この機会にお店に足を運んでみてはどうでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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