デカすぎ！200g級「ジャンボチキンかつ」松のやに爆誕　うまトマ版も

とんかつチェーン「松のや」は、「ジャンボチキンかつ」各種を5月27日15時より期間限定で発売します。

200g級、ボリューム満点「ジャンボチキンかつ」

うまトマも！

従来のチキンかつよりも大きな鶏肉を使用した、ボリューム重視のとんかつメニューが登場します。

▲ジャンボチキンかつ定食

980円（単品680円）

チキンかつは、“特大サイズ”という鶏肉に丁寧にパン粉をまぶし、カラッと揚げています。外側はサクサクとした食感で、中はジューシーに仕上げ、鶏肉の旨味を感じられるといいます。

鬼おろしポン酢や味噌、タルタルなどの味付けや、ロースかつ、海老フライなどの合盛りといったバリエーションも展開します。さらに、人気の「うまトマ」「チーズうまトマ」と組み合わせたメニューも用意されます。

▲鬼おろしポン酢ジャンボチキンかつ定食

1080円

▲味噌ジャンボチキンかつ定食

1080円

▲タルタルジャンボチキンかつ定食

1080円（単品780円）

▲ロースかつ＆ジャンボチキンかつ定食

1350円

▲ジャンボチキンかつ＆海老フライ（1尾）定食

1280円

▲ジャンボチキンかつ＆海老フライ（2尾）定食

1520円

▲ジャンボチキンかつ＆本格唐揚げ定食

1280円

▲うまトマジャンボチキンかつ定食

1080円（単品780円）

▲チーズうまトマジャンボチキンかつ定食

1280円（単品980円）

いつものチキンかつじゃ物足りない人へ

サイズ感を重視した、ボリューム満点のジャンボチキンかつ。“特大サイズ”ということで、見た目にもインパクトがありますね。定食のバリエーションも多く、その日の気分で味を変えられるのもうれしいポイントです。

とにかくガッツリ食べたいという人は、この機会にお店に足を運んでみてはどうでしょうか。

※価格は税込み表記です。