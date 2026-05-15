「だしにこだわりすぎて」どん兵衛50周年、“具材なし”新商品

日清食品は「日清のどん兵衛 鰹だしの極みうどん」、「日清のどん兵衛 鰹だしの極みそば」（各268円）を5月25日に全国で発売します。

えっ、具なし!?

どん兵衛新作は“だし”で勝負 気になるその中身

「日清のどん兵衛」は和風カップ麺のロングセラーブランド。今回、発売50周年を記念した、「鰹だしの極みうどん／そば」が登場します。

通常の「どん兵衛」と比べて"だし"に3倍以上のコストをかけ、"だし"のおいしさをとことん追求。



本枯節（ほんかれぶし）を使用した先入れの"粉末鰹だし"、後入れの"液体鰹だし"、別添の"追い鰹節"を重ね、鰹だしの香りと旨みを存分に引き出したとしています。



どちらも、食べる直前に「追い鰹節」をかければ、鰹節ならではの豊かな香りが際立つそうです。

■日清のどん兵衛 鰹だしの極みうどん

「特製鰹粉」と、鰹だしの旨みを凝縮した「芳醇鰹だし」を合わせ、鰹の香りが広がるやさしく上品な味わいに仕上げたとしています。

■日清のどん兵衛 鰹だしの極みそば

「特製鰹粉」と、鰹だしの旨みにしょうゆのコクを加えた「コク旨鰹だし」を合わせ、香ばしさと旨みが調和した奥行きのある味わいに仕上げたといいます。

飲み干したい！

だしにいつもの3倍以上のコストをかけたとは、かなり攻めています！液体鰹、粉末鰹、追い鰹の“3段重ね”ということで、どんな味わいなのか気になります。最後までつゆを飲み干したくなりそうです。

（※文中の価格はすべて税込）