【本日】マクドナルド「ご当地マック」3品新登場！名古屋の手羽先風バーガーも

マクドナルドは、新作バーガー「北海道じゃがチーズてりやき」「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」「博多明太バターてりやき」を本日5月20日より発売します。

日本各地のご当地名物の魅力を詰め込んだ“ご当地マック”として3つの新作商品。



■北海道じゃがチーズてりやき

490円～／バリューセット 790円～

「てりやきマックバーガー」に北海道じゃがチーズを組み合わせた一品。ゴロゴロとしたポテトの素材感とチーズやバターの風味が北海道らしいポテトフィリングと、クリーミーでコクのあるホワイトチェダーチーズをあわせた、まろやかさを特徴としたバーガー。フィリングに北海道のじゃがいもとチーズを使用しています。



■名古屋名物 手羽先風 黒胡椒ジューシーチキン

490円～／バリューセット 790円～

黒胡椒でパンチを効かせたチキンパティに、レタスとマヨソース、甘辛い手羽先風ソースを合わせたチキンバーガー。サクサク衣のチキンパティは、モモの一枚肉を使用。名古屋名物の手羽先の味わいを再現した、旨さと辛さがやみつきになる一品としています（※辛味が苦手な人は注意）。



■博多明太バターてりやき

490円～／バリューセット 790円～

「てりやきマックバーガー」に博多明太バターマヨソースとチェダーチーズを組み合わせた一品。ジューシーなポークパティに甘辛いてりやきソースをからめて仕上げた、コクのある味わいが人気の「てりやきマックバーガー」に、博多の明太子とバターの風味がクセになるマヨソースと、コクのあるチェダーチーズを合わせています。



どれを食べようか迷ってしまうラインナップ。なお、ナベコのお気に入りは、「名古屋名物 手羽先風 黒胡椒ジューシーチキン」です。実食記事はコチラ→甘辛うまっ！マクドナルド「手羽先風バーガー」黒コショウでクセになる

※記事中の価格は税込み

※店舗によって価格が異なる