サーティワン、アイス最大10コ盛り！「よくばりフェス」今年も来た

サーティワン アイスクリームは5月28日～6月21日の毎週木・金・土・日曜日、「毎週木金土日はよくばりフェス！」を実施。各日12時から時間・数量限定で販売します。
今年もきた！サーティワン最大10個盛りも
よくばりフェスはベースとなる「トリプルポップ」に追加料金100円を支払うことで、ポップスクープを最大10コまで増やすことができます。好きなフレーバーや試したいフレーバーをを気軽に注文できる、期間限定のキャンペーンです。
■毎週木金土日はよくばりフェス！ 概要
価格：
トリプルポップ 570円
ポップ4 670円
ポップ5 770円
ポップ6 870円
ポップ7 970円
ポップ8 1070円
ポップ9 1170円
ポップ10 1270円
実施期間：5月28日～6月21日の毎週木・金・土・日曜日の、各日12時より販売
【第1週】5月28日～31日
【第2週】6月4日～7日
【第3週】6月11日～14日
【第4週】6月18日～21日
※各週月曜～水曜日は未実施
ポップ7～ポップ10は、各日12時から1店舗あたり1日100コ限定で販売します。1人につき1日1つまでの提供となります。なお、トリプルポップからポップ5までは、追加40円でワッフルコーンにも対応します。
持ち帰りはカップのみで、ポップ7～ポップ10については持ち帰り時間が1時間までとされています。アイスの個数に応じてカップの形状や個数が変わり、選択はできません。
■アプリ会員限定キャンペーンも展開
また、期間中は公式アプリ「31Club」会員向けの企画も展開します。購入数に応じてクーポンが付与される施策や、ポップ10購入者を対象に抽選で310人に1人が無料となるキャンペーンなどが用意されています。
さらに、ポップ7～10を2コ以上購入した人には、6月26日～30日に実施されるグランドフィナーレ期間中にポップ10を1回購入できるチケットが配布されます。
10個アイス盛りは夢のよう！
昨年も実施されて話題だった「よくばりフェス」が今年も開催。
好きなフレーバーを少しずつ組み合わせて楽しめるので、普段は選ばない味にも手を伸ばしたくなりますね。最大10コまで増やせるため、複数人でシェアする楽しみ方もできそうです。
週末限定なので、予定を合わせて立ち寄ってはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります