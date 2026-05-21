サーティワン、アイス最大10コ盛り！「よくばりフェス」今年も来た

サーティワン アイスクリームは5月28日～6月21日の毎週木・金・土・日曜日、「毎週木金土日はよくばりフェス！」を実施。各日12時から時間・数量限定で販売します。

今年もきた！サーティワン最大10個盛りも

よくばりフェスはベースとなる「トリプルポップ」に追加料金100円を支払うことで、ポップスクープを最大10コまで増やすことができます。好きなフレーバーや試したいフレーバーをを気軽に注文できる、期間限定のキャンペーンです。

■毎週木金土日はよくばりフェス！ 概要

価格：

トリプルポップ 570円

ポップ4 670円

ポップ5 770円

ポップ6 870円

ポップ7 970円

ポップ8 1070円

ポップ9 1170円

ポップ10 1270円

実施期間：5月28日～6月21日の毎週木・金・土・日曜日の、各日12時より販売

【第1週】5月28日～31日

【第2週】6月4日～7日

【第3週】6月11日～14日

【第4週】6月18日～21日

※各週月曜～水曜日は未実施

ポップ7～ポップ10は、各日12時から1店舗あたり1日100コ限定で販売します。1人につき1日1つまでの提供となります。なお、トリプルポップからポップ5までは、追加40円でワッフルコーンにも対応します。

持ち帰りはカップのみで、ポップ7～ポップ10については持ち帰り時間が1時間までとされています。アイスの個数に応じてカップの形状や個数が変わり、選択はできません。

■アプリ会員限定キャンペーンも展開

また、期間中は公式アプリ「31Club」会員向けの企画も展開します。購入数に応じてクーポンが付与される施策や、ポップ10購入者を対象に抽選で310人に1人が無料となるキャンペーンなどが用意されています。

さらに、ポップ7～10を2コ以上購入した人には、6月26日～30日に実施されるグランドフィナーレ期間中にポップ10を1回購入できるチケットが配布されます。

10個アイス盛りは夢のよう！

昨年も実施されて話題だった「よくばりフェス」が今年も開催。



好きなフレーバーを少しずつ組み合わせて楽しめるので、普段は選ばない味にも手を伸ばしたくなりますね。最大10コまで増やせるため、複数人でシェアする楽しみ方もできそうです。

週末限定なので、予定を合わせて立ち寄ってはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。