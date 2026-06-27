『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

いや、このゲーミングモニター、コスパやばすぎ。

わずか1万円台で144Hz駆動のハイリフレッシュレートって、ちょっと前ならあり得なかったレベルです。高いと5〜6万、安くても4〜5万円はしていたはず。なんで、こんなにも安く販売できるんだろう？ ちょっと、怖くなってしまうくらいのコスパの良さですね。

最近、PC関係が何かと値上がりしている中で、このゲーミングモニターの直販価格は、なんと1万3680円。この価格は、あまりにもありがたい。

この価格なら、はじめてゲーミングPCを買う方が予算を抑えながら「まず買ってみる」選択肢として、とても良いと思います。僕みたいに、長年PCゲームを遊んできた人でも、サブモニターとして買いやすいですよね。

……でも、昔から、こういう言葉ってあるじゃないですか。「安物買いの銭失い」とか「安かろう悪かろう」とか。つまり、「安いものは、結局、使っていて満足できないから、お金が無駄になりますよ〜」とか「安いものって、品質低いんですよ」って意味ですよね。

ゲーミングモニターとしては、1万円台っていうのは、正直、「かなり安い」部類に入りますよね。5万円以上とか、中には10万円以上とかの製品も、たくさんありますから。

「1万円台なんていう、激安のゲーミングモニターで、本当に快適にゲームを楽しめるのか？」って思ってしまうのも、自然だと思います。

でもそれは、一般的な「低価格モニター」の話なんですよ。これは違うんです。

今回紹介するGIGABYTEの「GS25F14」は、間違いなく、ガチでお買い得な逸品です。

「安いだけで、安心して使える品質になっていない」とか「安いだけあって、使い心地も良くない」といった、フツーの低価格モニターとは違う。

しばらく時間をかけて、じっくりと使ってみましたが、「ああ、コストパフォーマンスが高い製品って、こういうことだな」と、心の底から、深く実感しているところです。かけたお金に対して、得られる満足感が異常に高すぎるんです。

■Amazon.co.jpで購入