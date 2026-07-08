【モニターを奢れ】ミニLEDでゲームも映像も存分に楽しめる1台、プライムデーで購入だ！

ゲームも映像も存分に楽しむなら

エリアごとに明暗を細かく制御できるミニLED搭載モニター

どんなに高性能なゲーミングPCを手に入れてもモニターが微妙だったら、正直なところゲームも映像も微妙にしか楽しむことができません！ そこで今のトレンドのミニLEDを搭載した高性能モニターをプライムデーからピックアップ。ぜいたく気味のモニターで、この夏はガッツリと楽しみましょう！

安心の国内メーカー 多彩な保証やリモコン付き

バックライトにミニLEDを用いることで、エリアごとに明暗を細かく制御できるモニター。まずは安心の国内メーカーで、かつお手頃な製品。27型WQHD（2560×1440）のアイオーデータ「GigaCrysta EX-GDQ271JLAQ」です！ 価格は記事執筆時点で16％オフの4万2000円。

576分割のローカルディミングでDisplay HDR1000に対応。リフレッシュレートは200Hz対応でガッツリとゲームに没入できます。入力端子はHDMI×2とDisplayPort×1の3系統。

縦横回転に対応したスタンドに、リモコンが付属しているのも実は結構便利な点。国内メーカーならではの3年間保証に、1点の輝点から交換可能の無輝点保証も付いてます。

27型4Kでデュアルモード対応 ゲームも映像も

続いては27型4Kでさらに高性能なTITAN ARMY「P275MV MAX」。2304分割のローカルディミングでDisplay HDR1400相当をうたうほか、4K／170HzとフルHD／340Hzのデュアルモード対応は、今のゲーミングモニターとしては標準的な機能ながら◎。端子はHDMI×2とDisplayPort×1の3系統。価格は14％オフの5万9800円。

少数派の光沢液晶 INNOCNの上位モデルもセール中

最後はさらにリッチな1台。INNOCN（イノセン）の32型4Kモニター「GA32V1M MAX」。4K／160HzとフルHD／320Hzのデュアルモードに、残像低減機能により、0.5msの反応速度をうたっています。ゲーミングモニターでは少数派の低反射の光沢（グレア）パネルを採用しているのも注目点。

入力端子は、HDMI 2.1×2＋DisplayPort 1.4×1＋USB Type-C。USB Type-Cは90Wの電源供給にも対応。USBハブ機能も備えています。価格はちょっとお高め10万3500円ですが、その価値はありでしょう！