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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第35回

【モニターを奢れ】ミニLEDでゲームも映像も存分に楽しめる1台、プライムデーで購入だ！

2026年07月08日 19時05分更新

文● 二子／ASCII

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ゲームも映像も存分に楽しむなら
エリアごとに明暗を細かく制御できるミニLED搭載モニター

　どんなに高性能なゲーミングPCを手に入れてもモニターが微妙だったら、正直なところゲームも映像も微妙にしか楽しむことができません！　そこで今のトレンドのミニLEDを搭載した高性能モニターをプライムデーからピックアップ。ぜいたく気味のモニターで、この夏はガッツリと楽しみましょう！

INNOCNの32型4Kモニター「GA32V1M MAX」。高性能に加え、光沢型なのも特徴。プライムデーなら10万円強で購入可能です！（画像をタップすると外部サイトに移動します）

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安心の国内メーカー　多彩な保証やリモコン付き

　バックライトにミニLEDを用いることで、エリアごとに明暗を細かく制御できるモニター。まずは安心の国内メーカーで、かつお手頃な製品。27型WQHD（2560×1440）のアイオーデータ「GigaCrysta EX-GDQ271JLAQ」です！　価格は記事執筆時点で16％オフの4万2000円。

Image from Amazon.co.jp
IODATA GigaCrysta MiniLED ゲーミングモニター 27インチ 200Hz 0.9ms WQHD AHVAパネル 非光沢 広色域 ブラック 無輝点保証対応 (量子ドット/HDR1000/HDMI×2/DisplayPort/VESA対応/スピーカー/リモコン/高さ調整/縦横回転/土日サポート/日本メーカー) EX-GDQ271JLAQ

　576分割のローカルディミングでDisplay HDR1000に対応。リフレッシュレートは200Hz対応でガッツリとゲームに没入できます。入力端子はHDMI×2とDisplayPort×1の3系統。

　縦横回転に対応したスタンドに、リモコンが付属しているのも実は結構便利な点。国内メーカーならではの3年間保証に、1点の輝点から交換可能の無輝点保証も付いてます。

プライムデーで「アイオーデータ GigaCrysta EX-GDQ271JLAQ」を入手

27型4Kでデュアルモード対応　ゲームも映像も

　続いては27型4Kでさらに高性能なTITAN ARMY「P275MV MAX」。2304分割のローカルディミングでDisplay HDR1400相当をうたうほか、4K／170HzとフルHD／340Hzのデュアルモード対応は、今のゲーミングモニターとしては標準的な機能ながら◎。端子はHDMI×2とDisplayPort×1の3系統。価格は14％オフの5万9800円。

Image from Amazon.co.jp
TITAN ARMY 27インチ 量子ドット MiniLED HDR1400相当 4K@170Hz デュアルモード FHD@340Hz ゲーミングモニター P275MV MAX (2304ゾーン｜FAST IPS｜HDMI 2.1｜DP 1.4｜PS5 VRR｜ゲームプレイ支援機能 Game+｜PIP/PBP｜KVM機能｜ピボット/上下昇降/スイーベル)
プライムデーで「TITAN ARMY P275MV MAX」を入手

少数派の光沢液晶　INNOCNの上位モデルもセール中

　最後はさらにリッチな1台。INNOCN（イノセン）の32型4Kモニター「GA32V1M MAX」。4K／160HzとフルHD／320Hzのデュアルモードに、残像低減機能により、0.5msの反応速度をうたっています。ゲーミングモニターでは少数派の低反射の光沢（グレア）パネルを採用しているのも注目点。

Image from Amazon.co.jp
INNOCN GA32V1M MAX 32インチ 4K ゲーミングモニター QD-MiniLED AR低反射×ATW広視野角 4K 160Hz/FHD 320Hz デュアルモード 2304ゾーン HDR1000 0.5ms MPCS Type-C 90W KVM USBハブ HDMI2.1 PS5対応 ホワイト

　入力端子は、HDMI 2.1×2＋DisplayPort 1.4×1＋USB Type-C。USB Type-Cは90Wの電源供給にも対応。USBハブ機能も備えています。価格はちょっとお高め10万3500円ですが、その価値はありでしょう！

プライムデーで「INNOCN GA32V1M MAX」を入手

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