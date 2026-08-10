『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

万が一のスマホ電池切れに備えるモバイルバッテリー。でも、私の場合、カフェなどでも充電設備があれば充電しますので、毎日持ち歩いてはいるものの、その出番はそれほど多くありません。

毎日カバンの中にあるのに活躍の機会は案外少ない、日によっては単に重い荷物になってしまうだけのモバイルバッテリー、そろそろ見直してもいいかもしれないなぁなんて思ってます。

今回紹介するMATECHの「MagOn Prime Ultra Slim 5000」は、重くもないし、かさばらない、めちゃ薄のMagSafe対応モバイルバッテリーです。薄さはなんと6.9mm！ 重さはわずか99gしかありません。スマホの背面にピタッと貼り付けるだけで、まるでスマホに99gの追加パーツを取り付けてバッテリー容量を約2倍にしたような感覚で使えます。

これまでさまざまなモバイルバッテリーを試してきましたが、MagOn Prime Ultra Slim 5000の日常使いのスマートさに惚れました。

MagOn Prime Ultra Slim 5000は、厚さ6.9mm、重量99gという驚異的な薄型・軽量設計を実現した、容量5000mAhのモバイルバッテリーです。iPhoneなどの背面に磁力で吸着するMagSafeに対応しており、ケーブル不要でピタッと貼り付けるだけで充電されます。

最新の「Qi2」規格にも対応し、最大15Wの急速充電が可能。さらに、本体には小型のディスプレーが搭載されており、バッテリーの残量などがひと目でわかる便利機能も備えています。