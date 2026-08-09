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万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第120回

ID-COOLING「FROZN A620 SLK」

光らない。黒い。うむ、よく冷える。オレは「漢の無骨な空冷クーラー」でパソコンを組む。

2026年08月09日 18時00分更新

文● Y.D 編集●ASCII

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ID-COOLING「FROZN A620 SLK」

『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

　オレは漢（オトコ）だ。漢たるオレは、自作PCを組む。

　なぜか。

　オレは、オレの使うPCの性能を自分で決めたいからだ。

　オレは、オレが“どのようにPCを使いたいのか”を、よく知っている。

　何に使いたいのか。そのために、どんな性能であってほしいのか。そして、どのような「見た目」のPCが、オレの心を動かすのか。

　見た目といえば、近頃のゲーミングPCは、ありとあらゆる場所に、きらびやかなRGBを設けており、派手に発光するのが主流だ。

　なるほど、美しい。

　いいじゃないか。オレもぶっちゃけ、そういったものに惹かれてしまう気持ちはある。

　いや、実は、けっこう好きだ。

次ページ：派手さはいらない。冷却性能で選ぶなら、この無骨さがちょうどいい

　だが、オレは負けない。

　オレは無骨なスタイルでいくのだ。漢だから。

　クーラーひとつとっても、ガチンコでいきたい。よく冷える、黒々とした、益荒男（マスラオ）的スタイル。

　それがいい。それが、オレの作りたい自作PCに必要なものなのだ。

　光らなくていい。黒い方がいい。黒ければ黒いほどいい。そして、よく冷える方がいい。冷えれば冷えるほど、いい。

　「FROZN A620 SLK」は、オレが求める、空冷クーラーの条件にピッタリ当てはまる。ドカンと命中している。

　FROZN A620 SLKは“光らない”。FROZN A620 SLKは“黒い”。そして、FROZN A620 SLKは、“よく冷える”。3拍子揃っているのだ。

　うむ、これだ。オレはこのクーラーでいく。このクーラーがどんなにいいものなのか、解説していくぞ。

RGBライトもない、漆黒だ。だがそれがカッコいい

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ID-COOLING「FROZN A620 SLK」

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【目次】これが私的My推しガジェット

私がFROZN A620 SLKを推す3つの理由
1）空冷なのにTDP260W対応。ハイエンドCPUまで冷やせる安心感
2）Intel LGA1954対応。Nova Lake世代まで見据えた将来性
3）ハイブリッドデュアルタワー構造で高性能なのにメモリーと干渉しにくい

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

【2分で要約】動画解説

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