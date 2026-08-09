『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

オレは漢（オトコ）だ。漢たるオレは、自作PCを組む。

なぜか。

オレは、オレの使うPCの性能を自分で決めたいからだ。

オレは、オレが“どのようにPCを使いたいのか”を、よく知っている。

何に使いたいのか。そのために、どんな性能であってほしいのか。そして、どのような「見た目」のPCが、オレの心を動かすのか。

見た目といえば、近頃のゲーミングPCは、ありとあらゆる場所に、きらびやかなRGBを設けており、派手に発光するのが主流だ。

なるほど、美しい。

いいじゃないか。オレもぶっちゃけ、そういったものに惹かれてしまう気持ちはある。

いや、実は、けっこう好きだ。

だが、オレは負けない。

オレは無骨なスタイルでいくのだ。漢だから。

クーラーひとつとっても、ガチンコでいきたい。よく冷える、黒々とした、益荒男（マスラオ）的スタイル。

それがいい。それが、オレの作りたい自作PCに必要なものなのだ。

光らなくていい。黒い方がいい。黒ければ黒いほどいい。そして、よく冷える方がいい。冷えれば冷えるほど、いい。

「FROZN A620 SLK」は、オレが求める、空冷クーラーの条件にピッタリ当てはまる。ドカンと命中している。

FROZN A620 SLKは“光らない”。FROZN A620 SLKは“黒い”。そして、FROZN A620 SLKは、“よく冷える”。3拍子揃っているのだ。

うむ、これだ。オレはこのクーラーでいく。このクーラーがどんなにいいものなのか、解説していくぞ。