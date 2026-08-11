『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

ノートPCを持ち歩くほどでもないけど、外出先で仕事やSNSなどでちょっと長めのテキストを打ちたいという人は多いと思います。とくにタブレットをメイン機としてバリバリ使いたいならペン入力やオンスクリーンキーボードだけでは心許ない。やっぱりテキストを打つなら物理キーボードが最適解です。

今回紹介するEWINの「EW-NTKB301」は、物理キーによるタイピングと携帯性を両立させた折りたたみ式キーボードです。「折りたたみキーボードは使いにくい」というイメージを払拭する使い勝手の良さがあり、さっと出してさっとしまえるお手軽さも魅力です。そんなキーボードの良さをみなさんにお伝えします！

EWINの「EW-NTKB301」は、タッチパッドがテンキーに変わるユニークな機能を持った3つ折り式のワイヤレスキーボードです。最大の特徴は、折りたたむとほぼ文庫本サイズになるコンパクトさ。PUレザー（合成皮革）を使った上品なデザインも魅力です。

ノートパソコンによく使われるパンタグラフ方式（薄型のキースイッチ）を採用し、快適な文字入力をサポートします。価格は1万1000円でブラックとホワイトの2色。これひとつで出先での作業が大きく変わります。