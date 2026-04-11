クルマ好き女子の矢田部明子です。今回は、トヨタの商用バン「プロボックス」のカスタム企画です。なんといっても、最大の魅力はその価格！ 上級グレードは新車でも200万円程度で購入可能となり（GXグレードで約204万円）、それゆえにカスタムベース車両としても人気があります。ぶっちゃけ……軽自動車よりもコスパがいいのでは？ と感じることもしばしば。

エントリーモデルは191万8400円ですし、中古車市場ではさらにお値打ちな個体もゴロゴロ。場合によっては、かなりお財布に優しく購入できるというわけです。

それでは、さっそくプロボックスをチェックしていきましょう！ なお、今回の試乗車は「プロボックス GX（テレーンカーキマイカメタリック、オールペン済）」です。紹介しているカスタムはすべて車検対応です。

トヨタ「プロボックス GX」の主なスペック サイズ 全長4245×全幅1690×全高1525mm ホイールベース 2550mm 車重 1160kg エンジン 1496cc 直列4気筒 最高出力 54kW(73PS)/4800rpm 最大トルク 111N・m(11.3kgf・m)/3600～4400rpm モーター最高出力 45kW(61PS) モーター最大トルク 169N・m(17.2kgf・m) 駆動方式 FF 価格 203万8300円

プロボックスのカスタム その1

予算20万円でもフロントデザインが激変！

紹介するプロボックスはSUV志向強めなデザインです。Dynastyというメーカーのエアロパーツを装着し、ボディーはレクサスのテレーンカーキマイカメタリックにオールペン、この雰囲気に合わせてバンパーも装着しています。

Dynastyはハイエースのカスタムがメインのブランドですが、最近ではプロボックスのパーツも豊富に取り揃えているとのこと。バンパーはラスター塗装が施してあり、色の塗分けがしてあってゴツゴツして見えます。

フロント部のカスタム費用は、すべて合わせて15万円ほど（フロントバンパープロテクター、LEDグリルマーカー、TOYOTAエンブレム、プロテクター用ハニカムネット）。色を塗った分を足して、20万円ほどで収まるというわけです。カスタムも車種によっては100万を越えることがあるので、これはかなりお財布に優しいですね。

ボディーのオールペンは、ピンキリにはなりますが……こだわるなら50万円前後は想定しておくといいでしょう。

純正だと鉄仮面のようなフロントは、ヘッドライトを「Dynasty Dignityブラックカスタム1眼LEDヘッドライト」（19万2000円）に替えることで、かなりスタイリッシュな雰囲気になりました。

ライトを点灯させるとオレンジに光り、それがボディーカラーとよく合います。

ちなみに、2025年夏時点でのプロボックスのカスタムトレンドは“ノーマル車高でSUVっぽく”と、“ローダウン”の2択とのこと。ローダウンをしてしまうと乗り心地と燃費の変化が気になりますが、プロボックスの場合はハイブリッド車両をローダウンした場合、高速道路で走ると19km/L、街中でも17km/Lは走れるそうです。

商用車登録のため毎年車検が気になる人も多いかと思いますが、車検代の相場は平均4～6万円ほど。

プロボックスのカスタム その2

ゴツめのタイヤがベストマッチ！

YOKOHAMAの「GEOLANDAR」タイヤ＆ホイールとセットで15万円ほど。ゴツゴツのしたデザインのタイヤがよく似合います。

窓に貼られたDynastyのデカールは、いかにも「貼りました！」という感じがなく、さりげなくてカッコいい仕上がりです。タイヤとフロントをカスタムすれば、雰囲気がアウトドアな感じに変わり、サマになりますね。