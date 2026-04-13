毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

編集部に届いたグーグル製スマホの廉価モデル「Google Pixel 10a」をいち早く実機レビュー。カメラ部の出っ張りが完全になくなった背面部をPixel 9aとも比較します！ さらに今回は5月発売予定の日本限定モデル「Isai Blue」も入手。デザインの魅力、同梱のバンパーも含めて紹介します！

▽放送情報

放送日： 2026年4月13日（月）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： Pixel 10a最速実機レビュー！ 完全フラットの背面もチェックの巻：スマホ総研定例会376

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）