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スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」 第376回

2026年4月13日（月）20時から生放送

Pixel 10a最速実機レビュー！ 完全フラットの背面もチェックの巻：スマホ総研定例会376

2026年04月13日 08時00分更新

文● ASCII

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　毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

　編集部に届いたグーグル製スマホの廉価モデル「Google Pixel 10a」をいち早く実機レビュー。カメラ部の出っ張りが完全になくなった背面部をPixel 9aとも比較します！　さらに今回は5月発売予定の日本限定モデル「Isai Blue」も入手。デザインの魅力、同梱のバンパーも含めて紹介します！

▽放送情報
放送日：　2026年4月13日（月）
時間　：　20:00～　放送予定
番組　：　Pixel 10a最速実機レビュー！ 完全フラットの背面もチェックの巻：スマホ総研定例会376

▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）

【お知らせ】
　「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/

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