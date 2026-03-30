雪道でも走れる自動運転。「地図に頼らない」技術が地域の足になる

「自動運転て、結局どうなったの？」

お台場でロボットタクシーが走っているニュースをたまに見るが、「走りやすい場所で走っているだけでは」と思ってしまう。都心部の整備された道路は走りやすいし、利用者も多く、実証実験の環境としては適しているのだろう。

雪国は、自動運転が最も必要で、最も苦手な環境

しかし、むしろ切実に無人運転が求められているのは、タクシーもバスも来ない地域だ。山間部は高齢化が進み、運転そのものを手放す人が増えている。とくに冬の雪国では、移動そのものが生活のハードルになる。

こうした“走れない場所”に向けて、自動運転の実用化を進めているのが、金沢大学発スタートアップの株式会社ムービーズだ。2024年に設立されたばかりだが、そのロードマップは「実験」から「実益」へと明確に向かっている。

同社は2026年1月、北海道上士幌町で雪道での自動運転実証を実施した。雪道は自動運転にとって難しい環境のひとつだ。道路の白線や縁石は雪に隠れ、事前に作成した高精度3次元地図は、現実の風景と一致しなくなる。さらに路面はアイスバーンや圧雪、シャーベット状へと刻々と変化し、車両制御の難易度も一気に上がる。

地図に頼らないという選択。「マップレス技術」の中身

多くの自動運転が「地図に頼る」ことで成り立っているのに対し、ムービーズが開発するのは、地図に依存しない「マップレス技術」だ。LiDARやカメラといった車載センサーで周囲の物体や路面の凹凸をリアルタイムに捉え、その場で走行判断を行う。

このアプローチは、風景が大きく変わる雪道や、山間部の細い道路といった従来の自動運転が苦手としてきた環境でこそ意味を持つ。倒木や土砂崩れなど、予測できない変化が起きる場所でも、リアルタイム認識によって柔軟に対応できる。

「実験」から「使われるサービス」へ

今後は2026年から2027年にかけて、セーフティドライバーが同乗する「有人ロボットタクシー」として商用サービスの開始を目指すという。完全無人の前段階ではあるが、「乗れるサービス」として社会に組み込むフェーズに入る。

自動運転は、カッコいい未来のモビリティとして語られることが多い。だがムービーズの取り組みは、地域の移動をどう支えるかという現実に向いている。「カッコいい自動運転」より「いつの間にか生活に溶け込んでいる自動運転」こそ、後発の日本らしい勝ち筋かもしれない。