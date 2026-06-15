万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第75回
センチュリー「RACEN 軽量ワイヤレスゲーミングマウス LightBow」
【6000円切り】価格が壊れたゲーミングマウス、LEDに加えてなんと液晶付き
2026年06月15日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
さすがにこの価格設定はバグりすぎでは……と心配になりました。
何がって、6000円を切るお手頃価格なゲーミングマウスの話です。約55gと超軽量なだけじゃなく、鮮やかなLEDライティング機能や、まさかの液晶ディスプレイまで付いているんです。
この価格でこの機能、さすがにちょっと怪しい。本当にゲーミングマウスとして使えるのか？ と、思いますよね。分かります。
作りはチープではないのか？ 軽いと言うけど操作性は？ 液晶ディスプレイは飾りじゃなく実用的なの？ と、いろいろ疑問はあると思います。
結論から言いましょう。僕が実機テストしたところ、このマウス、めちゃくちゃ使いやすいです！
実際に触って分かったこのコスパ最強なゲーミングマウスの実力を、じっくりレポートしていきます！
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