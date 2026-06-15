『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

さすがにこの価格設定はバグりすぎでは……と心配になりました。

何がって、6000円を切るお手頃価格なゲーミングマウスの話です。約55gと超軽量なだけじゃなく、鮮やかなLEDライティング機能や、まさかの液晶ディスプレイまで付いているんです。



この価格でこの機能、さすがにちょっと怪しい。本当にゲーミングマウスとして使えるのか？ と、思いますよね。分かります。

作りはチープではないのか？ 軽いと言うけど操作性は？ 液晶ディスプレイは飾りじゃなく実用的なの？ と、いろいろ疑問はあると思います。

結論から言いましょう。僕が実機テストしたところ、このマウス、めちゃくちゃ使いやすいです！



実際に触って分かったこのコスパ最強なゲーミングマウスの実力を、じっくりレポートしていきます！

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