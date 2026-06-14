万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第74回
エアリア「ErgoVerMouse SD-F26」
【神マウス】手首が楽になる！ 握手するように持つLCD搭載「縦型マウス」が有能
2026年06月14日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
マウスといえば、上から手のひらで被せる、もしくはつかんでデスクの上を滑らせるのが普通。でも、これが本当に「正しい持ち方」って、考えたことありますか？
実は「歩行中の手のひらは体の方に向いているのだから、机と平行にマウスを持つのは、手をねじった状態になっている」という話もあるとか。実際、長時間のマウス操作って、結構疲れますからね。負担を減らせるなら、減らしたいですよね。でも、マウスを使わないってわけにはいかないし。
そんな中、縦方向でつかむマウスというのは実は結構人気があるらしく、そんなタイプのマウスを筆者的には初めて使ってみました。最初は半信半疑だったのですが、発見がたくさんあったのです。
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