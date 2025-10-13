あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第149回
【やりたかったやつ】頭の動きでPCもスマホも操れる!! 「JINS ASSIST」を使ってみたら興奮した
2025年10月13日 17時00分更新
「おおっ！」と声が漏れたのは、JINS ASSISTを試した瞬間でした。頭を少し傾けただけで、パソコンのカーソルがスルスルと動く。クリックやスクロールも、首のわずかな動きで実現できる。
ハンズフリーでデバイスを操作するという体験は、まさに未来の感覚そのもの。映画の中で主人公が視線や動作だけでコンピュータを操る場面がありますが、それを自分の生活に持ち込めるというのは、なんともワクワクする体験でした。
【目次】この記事で書かれていること：
「JINS ASSIST」のメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）ヘッドトラッキングでガジェット操作が可能に
2）Windowsからmacまで、デバイスをまたいで使える
3）強力なサポートツールであること
購入時に注意したい2つのポイント
1）長時間の作業には不向きかも
2）視線トラッキングなど近い機能はOS標準でもある
