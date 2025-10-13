このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第149回

【やりたかったやつ】頭の動きでPCもスマホも操れる!!　「JINS ASSIST」を使ってみたら興奮した

2025年10月13日 17時00分更新

文● イチ／ヤマ／ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

JINS ASSIST

　「おおっ！」と声が漏れたのは、JINS ASSISTを試した瞬間でした。頭を少し傾けただけで、パソコンのカーソルがスルスルと動く。クリックやスクロールも、首のわずかな動きで実現できる。

　ハンズフリーでデバイスを操作するという体験は、まさに未来の感覚そのもの。映画の中で主人公が視線や動作だけでコンピュータを操る場面がありますが、それを自分の生活に持ち込めるというのは、なんともワクワクする体験でした。

【目次】この記事で書かれていること：

「JINS ASSIST」のメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）ヘッドトラッキングでガジェット操作が可能に
2）Windowsからmacまで、デバイスをまたいで使える
3）強力なサポートツールであること

購入時に注意したい2つのポイント
1）長時間の作業には不向きかも
2）視線トラッキングなど近い機能はOS標準でもある

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所
ピックアップ