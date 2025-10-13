「おおっ！」と声が漏れたのは、JINS ASSISTを試した瞬間でした。頭を少し傾けただけで、パソコンのカーソルがスルスルと動く。クリックやスクロールも、首のわずかな動きで実現できる。

ハンズフリーでデバイスを操作するという体験は、まさに未来の感覚そのもの。映画の中で主人公が視線や動作だけでコンピュータを操る場面がありますが、それを自分の生活に持ち込めるというのは、なんともワクワクする体験でした。