あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第134回

XREAL「XREAL One Pro」

今一番完成度が高いと評判のARグラス 「XREAL One Pro」を試してみた【果たして仕事にも使えるのか？】

2025年09月27日 17時00分更新

文● ドリまつ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

　前モデルから大幅に進化したXREALのARグラス「XREAL One Pro」を試してみました。実際にかけてみると映像の端が切れる感覚が少なく、視界いっぱいにコンテンツが広がってくるので没入感が段違いです。光の映り込みが抑えられているため、明るいオフィスでも映像がクリアに見えました。モジュールも薄型になり、一般的なサングラスのように自然にかけられるのがうれしいポイントです。

　価格は8万4980円と安くはありませんが、実際に使ってみると性能の高さをすぐに実感できます。筆者は移動中に動画の視聴や仕事の作業をしてみましたが、従来のモデルよりも実用性が一気に高まったと感じました。ここからは、本機の特徴と触ってみてわかった使用感を紹介しましょう。

【目次】この記事で書かれていること：

XREAL One Proのメリットと注意点

XREAL One Proを購入する3つのメリット
1）視野角は最強クラス
2）ケーブル一本で即接続
3）カフェでも使えるデザイン

購入時に注意したい2つのポイント
1）メガネ併用は注意
2）価格はやや高め

まとめ
詳細スペック情報

