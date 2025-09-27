あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第134回
XREAL「XREAL One Pro」
今一番完成度が高いと評判のARグラス 「XREAL One Pro」を試してみた【果たして仕事にも使えるのか？】
2025年09月27日 17時00分更新
前モデルから大幅に進化したXREALのARグラス「XREAL One Pro」を試してみました。実際にかけてみると映像の端が切れる感覚が少なく、視界いっぱいにコンテンツが広がってくるので没入感が段違いです。光の映り込みが抑えられているため、明るいオフィスでも映像がクリアに見えました。モジュールも薄型になり、一般的なサングラスのように自然にかけられるのがうれしいポイントです。
価格は8万4980円と安くはありませんが、実際に使ってみると性能の高さをすぐに実感できます。筆者は移動中に動画の視聴や仕事の作業をしてみましたが、従来のモデルよりも実用性が一気に高まったと感じました。ここからは、本機の特徴と触ってみてわかった使用感を紹介しましょう。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
XREAL One Proを購入する3つのメリット
1）視野角は最強クラス
2）ケーブル一本で即接続
3）カフェでも使えるデザイン
購入時に注意したい2つのポイント
1）メガネ併用は注意
2）価格はやや高め
この連載の記事
-
第133回
PC17万円台でStrixPoint搭載なのが嬉しい！ 外出先でもクリエイティブ作業が捗るドスパラのノート【GALLERIA DL9R-IG-C4A】
-
第132回
スマホ意外と売れてる「らくらくホン」がFMラジオにUSB Type-Cと今の時代に対応して新登場【らくらくホン F-41F】
-
第131回
トピックス【最先端】世界初のThunderbolt 5対応ディスプレーが25万円、アレより高値を付けた自信の元が知りたい
-
第130回
スマホ日本メーカーと海外勢の良さが合体 あのarrowsスマホが機能もりもり＆強コスパで生まれ変わった姿を見てみた
-
第129回
デジタルあの人気ゲーミングキーボードに新色が出た！「Razer BlackWidow V4 75% Phantom Green Edition」
-
第128回
スマホこんなに小さくて65W 世界最小級の急速充電器NovaPort SOLOⅡ 65W1C
-
第127回
トピックスサウナで使えるスマートウォッチ！ サウナ好きが考えたありそうでなかった熱にも水にも強いSHOWDOWN１
-
第126回
PCパーツ【激安】6000円切りのラピッドトリガー採用のゲーミングキーボードが安すぎる【FUN60 Pro SP】
-
第125回
iPhone純正品の4割価格で超便利 操作性も十分OKなIPad用キーボード付きケース
-
第124回
スマホKindleみたいな白黒スマホ!? 寝る前の読書に最強デバイス【BOOX Palma 2】
- この連載の一覧へ