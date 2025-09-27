前モデルから大幅に進化したXREALのARグラス「XREAL One Pro」を試してみました。実際にかけてみると映像の端が切れる感覚が少なく、視界いっぱいにコンテンツが広がってくるので没入感が段違いです。光の映り込みが抑えられているため、明るいオフィスでも映像がクリアに見えました。モジュールも薄型になり、一般的なサングラスのように自然にかけられるのがうれしいポイントです。

価格は8万4980円と安くはありませんが、実際に使ってみると性能の高さをすぐに実感できます。筆者は移動中に動画の視聴や仕事の作業をしてみましたが、従来のモデルよりも実用性が一気に高まったと感じました。ここからは、本機の特徴と触ってみてわかった使用感を紹介しましょう。

