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このスマホ、ホントに買い？　話題のスマホ徹底レビュー 第574回

通勤でもベッドでも快適！ 絶妙なサイズ感と性能を両立した5Gタブ「iPlay 80 mini Ultra」の3つの魅力

2026年04月30日 12時00分更新

文● スピーディー末岡　編集●ASCII

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ALLDOCUBE「iPlay 80 mini Ultra」

　「スマートフォンより大きな画面で動画を見たいけれど、大きすぎるタブレットは重くて持ち運ぶのが大変そう」と悩んでいませんか。4月10日にALLDOCUBE（オールドキューブ）から登場した「iPlay 80 mini Ultra」は、ちょうど良いサイズ感とゲームも得意なスペックで、そんな悩みを解消してくれます。

　8.8型という持ち運びするうえでの限界値ながら、SoCにMediaTekのDimensity 8300を搭載しているので重たいゲームも得意で、5G通信にも対応。そのうえ価格は5万5999円（5月3日までのAmazon.co.jpのスマイルセール、元値は6万3999円）と、かなりのコスパ機でもあります。

　ゲームをよく遊ぶ人や、外出先でもインターネットを快適に使いたいという人にピッタリの1台と言えるでしょう。もちろん技適も取得済みで、同社の一部のタブレットに感染していたマルウェアには対応済みなので安心です。

パッケージ

デザインはいたってシンプル

　本記事では、ゲーミングタブレットを探している人、いつでもどこでも読書したい人、Wi-Fiがないところでも映画を観たい人に向けて、この製品の良いところと注意点を解説します。

miniながらもUltraなスペック

　まずはスペックを確認すると、「iPlay 80 mini Ultra」は、8.8型のIPS（2560×1600ドット、144Hz）という持ち歩きやすい大きさの画面を持つ、Androidタブレットです。SoCはMediaTekのDimensity 8300で、AnTuTuベンチマークは166万点。十分重たいゲームが遊べる数値です。メモリーは12GB、ストレージは256GB。最近では珍しくmicroSDカードに対応します。

AnTuTuベンチマークの結果。公称170万なので、かなり近い数値が出ました。

　本体サイズは208.2×129.2×7.75mm、重さは330g。カメラはリアが13メガ、フロントが5メガ。バッテリーは7200mAhとこのサイズにしては非常に大きく、PD33Wの急速充電とシステムに直接給電するバイパス充電に対応します。

カメラは2眼のように見えますが、1眼です

　また、本体上下にスピーカーを搭載しており、横で持ったときに没入感のあるサウンドを楽しめます。残念ながらイヤホンジャックはないので、リズムゲームをプレイするときはUSB Type-C接続のイヤホンを装着しましょう。

端末上部。スピーカーがあります

端末下部。ここにはUSB端子とスピーカーがあります。このレイアウトは横画面での使用（ゲームや動画）を前提としています

右側面にはボリュームキーと電源キー。電源キーは赤色でアクセントになっています

左側面にはSIMスロット

SIMスロットはnanoSIM×2か、nanoSIM＋microSDカードという構成で使えます。eSIMは非対応です

　さらに、5GのSIMを入れられるセルラーモデルなので、外に持ち出してもWi-Fiを探す必要はなく、スマホのテザリングに頼らなくても大丈夫です。なお、5Gの対応バンドは、n1/3/5/8/20/28/38/41/77/78なので、各キャリアのプラチナバンドには対応していますが、ドコモ回線を使っている人はn79に非対応ということを覚えておきましょう。

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