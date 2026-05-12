このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

このスマホ、ホントに買い？　話題のスマホ徹底レビュー 第575回

山根博士のグロスマレビュー

モトローラの新型折りたたみ「razr 70」シリーズ実機レポ！ 注目は極薄「plus」とLOFICセンサー搭載の「ultra」

2026年05月12日 12時00分更新

文● 山根康宏　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

razr 70シリーズが登場

　モトローラは4月29日に海外で縦折り型＝フリップスタイルのスマートフォン新モデル「razr 70」シリーズ3機種を発表した。さっそく実機に触れる機会があったので、外観を中心に紹介しよう。

LOFICセンサーカメラ搭載のハイエンド
「razr 70 ultra」

　razr 70 ultraはチップセットにSnapdragon 8 Eliteを搭載する最上位モデルだ。前モデルとなる「razr 60 ultra」の後継機であり、主にカメラ性能が強化された。メモリーは12GBまたは16GB、ストレージは256GB、512GB、1TBのモデルがある。アメリカでの価格は1499.99ドル（約23万5000円）からと設定されている。

razr 70 Ultra

　本体を閉じたときのサイズは約88.12×73.99×15.69mm、重さは199g。この本体サイズはrazr 60 ultraと変わっておらず、ケースなどの流用が可能だ。アウトディスプレーは4型（1272×1080ドット）、リフレッシュレートは165Hz、輝度は3000ニトで、これも前モデルと同じである。

4型アウトディスプレーを搭載

　本体の左側面には、ultraモデルだけがモトローラのAI「moto ai」を呼び出すための専用ボタンを備えている。Gemini、Copilot、Perplextiyなど複数AIサービスを使える点も前モデルと同等だ。Gemini Liveと連動した音声対話、Google Photosの「ワードローブ機能」による服装提案などが新たに利用可能となった。

側面には「moto ai」ボタンを備える

　メインディスプレーサイズは7型、リフレッシュレート165Hz、インカメラ5000万画素は変わりはないが、輝度は5000ニトに高まっている。晴天の屋外などで、より見やすくなった。

フリップフォンでは最大クラスの7型ディスプレー

　開いたときの本体サイズは約171.48×73.99×7.19mmで、こちらも前モデルと変わっていない。本体の右側面には、オーソドックスにボリュームキーと電源キーが並んでいる。バッテリー容量は5000mAhとシリーズ最大クラスとなり、現在主流のスマートフォンと変わらない容量になった。充電速度は有線68W、無線30Wは前モデルと同等。

クラス最大の5000mAhバッテリーを搭載する

　本体カラーは、ここ数年提携が続いている「パントーン」のカラーを採用しており、モデルによっては素材も使い分けている。razr 70 ultraは2色のカラバリがあり、アルカンターラの布地を採用したPANTONE Orient Blueと、木材のべニア材を使ったPANTONE Cocoaをランナップする。

Pantone Orient Blueモデル

　カメラに関しては、広角5000万画素側がLOFICセンサーを採用。モトローラのプレスリリースによると「明るいハイライトと深いシャドウの両方でディテールを保持し、強い日差し、暗い場所、またはその中間など、あらゆる状況での撮影において、現実世界に近いコンテンツを実現する」とある。このLOFICセンサーは、他社でも最近になって採用が相次いでいる。

　また、もう1つのカメラは、マクロ撮影にも対応する5000万画素の超広角だ。

LOFICセンサーカメラを搭載

　razr 70 ultraは、前モデルのrazr 60 ultraからちょうど1年後に登場したモデルではあるが、チップセットは引き継がれた。すなわち一世代前のチップセットだが、AI処理などは不満の出る速度ではなく、全体のパフォーマンスは悪くない。カメラのオブジェクト消去など生成AIも、デモ機を触った限りでは不満のない速度だった。

チップセットは一世代前だがパフォーマンスは良好

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ、Touch ID - インディゴ
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ、Touch ID - インディゴ
￥114,800
2
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - シルバー
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - シルバー
￥177,333
3
【整備済み品】 富士通 タブレット ノートパソコン ARROWS Tab V727 12.3インチ 中古 タブレット【Windows 11 】【MS Office2019 H&B 搭載 】第7世代 Core M3/ メモリ 4GB / SSD 128GB /無線LAN/HDMI/LTE/タッチペン 付属(整備済み品)
【整備済み品】 富士通 タブレット ノートパソコン ARROWS Tab V727 12.3インチ 中古 タブレット【Windows 11 】【MS Office2019 H&B 搭載 】第7世代 Core M3/ メモリ 4GB / SSD 128GB /無線LAN/HDMI/LTE/タッチペン 付属(整備済み品)
￥9,999
4
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥35,129
5
【整備済み品】ノートパソコン N E C Versapro-VKシリーズ core i3 第8世代/ノートPC/Ｗebカメラ内蔵/Windows11/MS & Office2019/メモリ4GB/SSD128GB/DVD/15.6インチ/HDMI/Bluetooth/wifi/マウス付属/初期設定不要/初心者向け(i3-8/SSD 128GB)
【整備済み品】ノートパソコン N E C Versapro-VKシリーズ core i3 第8世代/ノートPC/Ｗebカメラ内蔵/Windows11/MS & Office2019/メモリ4GB/SSD128GB/DVD/15.6インチ/HDMI/Bluetooth/wifi/マウス付属/初期設定不要/初心者向け(i3-8/SSD 128GB)
￥14,850

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,278
2
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥1,080
3
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
4
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
5
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
6
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ホワイト T-K6A-2630WH
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ホワイト T-K6A-2630WH
￥1,690
7
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
￥743
8
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,599
9
Anker USB-C & USB-C ケーブル (1.8m, 240W, 高耐久ナイロン) USB PD対応 MacBook Pro iPhone 16 / 15 Galaxy iPad Pro/Air MacBook Pro/Air 各種対応 ブラック
Anker USB-C & USB-C ケーブル (1.8m, 240W, 高耐久ナイロン) USB PD対応 MacBook Pro iPhone 16 / 15 Galaxy iPad Pro/Air MacBook Pro/Air 各種対応 ブラック
￥1,690
10
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
￥5,645

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン